FooH Ford-Riesenplakat am Kölner Dom

Wenn ein Auto auf dem Kölner Dom steht, dieser goldgelb leuchtet und sich ein Riesentransparent entrollt, dann … befindet man sich mitten im neuesten Fake-out-of-Home-Film des Autobauers Ford.

Der 15-sekündige Clip zum Launch des vollelektrischen Capri wurde vollständig per CGI geschaffen. Er steht im Mittelpunkt einer von der Mediaagentur Mindshare verantworteten und umgesetzten Social-Media-Kampagne zur Vorstellung der Klassiker-Reinterpretation.

Produziert hat den 15-Sekünder die GroupM-Unit M-Studio – The Relevance Company. Ebenfalls beteiligt ist VML als weltweit verantwortliche Agentur für den Launch. Mindshare. M-Studio und VML sind Teil des Kommunikationskonzerns WPP.

FooH im Mediamix

Innerhalb der ersten Tage erreichte der Film allein auf Facebook, Instagram und Tiktok eine Reichweite von 7,5 Millionen Unique Usern. Die CGI-Szenerie spielt dabei auf wesentliche Aspekte der Marke an: Der neue Ford Capri wird in Köln produziert, die gelbe Färbung des Doms greift außerdem die Präsentationslackierung „Vivid Yellow“ auf – eine Reminiszenz an die Farbe des Ford Capri RS aus den 1970er-Jahren.

Laut eigener Aussage, gehört M-Studio zu den Vorreitern auf dem Gebiet von Fake-Out-of-Home-Inszenierungen. Diese Art der Werbung lässt die Grenzen zwischen realer Außenwerbung und virtueller Werbung verschwimmen. Im aktuellen invidis Jahrbuch analysiert Digital Signage-Experte Dave Haynes die Vor- und Nachteile von FooH und wie sich das neue Genre in Zukunft im Mediamix positionieren könnte.

