Wenn es um ProAV- und Digital Signage auf Kreuzfahrtschiffen geht, gibt es in Europa nur eine Handvoll Spezialisten. Der größte Integrator ist mit 1.000 Mitarbeitern die französische Videlio-Group. Neben der Ausstattung von Kreuzfahrtschiffen (MSC mit Samsung) ist Videlio auch einer der größten Workplace-Spezialisten in Frankreich sowie Event- und Media-Spezialist. Insgesamt erzielte die Gruppe mit 25 Tochtergesellschaften 359 Mio. Euro Umsatz.

Für die nächste Wachstumsphase wurde mit dem Einstieg des neuen Mehrheitseigentümers Trévise Participations die Kapitalstruktur reorganisiert. Außerhalb des europäischen Kreuzfahrtgeschäfts ist Videlio bisher primär in Frankreich aktiv. In Deutschland zählt der unweit der Meyer-Werft in Emden ansässige Integrator Funa zur Videlio-Gruppe.

Hivest Capital Partners hatte 2021 Videlio von der Börse genommen und mit Übernahmen, wie von Funa, erfolgreich durch die Pandemie geführt. Nicht alle Anbieter im Kreuzfahrtgeschäft überlebten die Krise im Kreuzfahrtschiffbau. In Deutschland geriet ASC Amptown in die Insolvenz – heute als Innovaze Media am Markt aktiv

Das Videlio-Management unter der Leitung von Xavier Renaud bleibt auch mit dem neuen Mehrheitseigentümer an Bord.