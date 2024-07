Südostasiens QSR-Restaurants werden zur Zeit im Eiltempo digitalisiert. Nicht mehr nur ausgewählte Filialen in den Metropolregionen, sondern immer mehr landesweit. Ob KFC, McDonald’s, Starbucks oder Jollybee: Digitale Menüboards, Orderterminals und Drive-Through-Screens finden sich in immer mehr Restaurants zwischen Thailand und Indonesien, Malaysia und Taiwan.

Der Digital Signage-Integrator Giant Pumpkin gilt als einer der führenden Anbieter für Digital Signage in der ASEAN-Region. Das Team um den schwedischen Gründer Sebastian Svensson profitiert von der langjährigen Branchenerfahrung, dem vertrauensvollen westlichen Management und der engen Kooperation mit der europäischen Digital Signage-Gruppe Visual Art. Die Schweden beliefern seit vielen Jahren McDonald’s und Kaffeeketten mit Digital Signage-Lösungen und Content. Giant Pumpkin ist exklusiver Partner von Visual Art in der Region. Vergleichbar mit Visual Art ist der Integrator aus Bangkok auch als einer der wenigen Digital Signage-Anbieter in Asean als End-to-End Anbieter mit eigenem Content-Studio aufgestellt.

Digitale Customer Journey – Instore, Mobile und auf der Super-App

Während lange Zeit in Südostasien auf Digital Signage verzichtet wurden konnte, denn Personal war reichlich und günstig verfügbar, digitalisieren nun fast alle großen Ketten ihre Restaurants in rasender Geschwindigkeit. Die Vorteile in der Customer Journey, beim Bestellprozess und im Inventarmanagement überwiegen die Kosten bei weitem. Auch wenn Drive-Thru-Lanes noch nicht so verbreitet sind wie in Nordamerika, treiben Superapp Delivery-Plattformen und Mobileapps die Digitalisierung.

Zur Rushhour warten oft Dutzende von Deliveryfahrern darauf, die Bestellungen der Superapp-Kunden auszuliefern. In einer voll digitalisierten Konsumenten-Wirtschaft können QSR-Ketten nicht hintenanstehen. Digitale Geschäftsprozesse – von Loyalty-Programm bis Build-your-own-Burger – und interne Abläufe benötigen auch digitale Frontends, also Digital Signage.

Daraus folgen hohe Ansprüche an Integratoren, die Digital Signage-Konzepte für geschäftskritische Anwendungen entwickeln, ausrollen und betreiben müssen. „Ob in Thailand oder den Philippinen, QSR-Betreiber verlangen Lösungen mit tiefem Software- und Daten-Know-how, die eine Customer Journey entwickeln können und ein Verständnis für Business-Critical-Anwendungen mitbringen“, so Sebastian Svensson im invidis-Gespräch.

In Asien fehlt es bei Digital Signage oft an etablierten Servicekonzepten und Prozessen sowie leistungsfähigen Softwareplattformen. Bei Installationen und Dokumentationen wie auch SLAs wird geschlampt. Die Qualität der Arbeit eines Digital Signage-Integrators zeigt sich für Kunden oft erst im Laufe eines Projekts. Hier sieht Giant Pumpkin seine Stärken: „Wir kommunizieren mit unseren Kunden immer mit voller Transparenz. Ob Fotodokumentation bei der Installation, Live Dashboards über den aktuellen Netzwerkstatus und transparente SLA.“

Regionales kulturelles Verständnis ist unabdingbar

Auch wenn die ASEAN-Region als gemeinsamer Wirtschaftsraum in Südostasien ähnlich wie die EU über regulative Gemeinsamkeiten verfügt, so unterscheiden sich die einzelnen Märkte nicht nur durch die Sprache und kulturell erheblich voneinander. „Verbraucher verhalten sich sehr unterschiedlich von Markt zu Markt, auch unterscheiden sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen teilweise stark voneinander“, sagt der Giant-Pumpkin-Gründer. Hier müsse Digital Signage angepasst werden. Ein „One-Size-fits-all“-Ansatz passt nur bei wenigen Kunden.

Was die meisten großen Marken, Einzelhandelsunternehmen und Restaurantketten verbindet, ist der Anspruch, Digital Signage an bestehende Backendsysteme zu integrieren und Erfolg messbar zu machen. Da unterscheidet sich Asien nicht von Europa und Nordamerika. Ein bekannter Elektronikkonzern mit einem weltweiten Netz von Flagshipstores entschied sich für den Einsatz von digitalen Postern, nachdem Giant Pumpkin die Wirkung von Digital Signage in Verbindung mit Store-KPIs nachweisen konnte. Die Digital Signage Effectiveness App von Giant Pumpkin soll nun weltweit beim Kunden eingesetzt werden. Ein Erfolg für den Integrator aus Bangkok – und von Digital Signage Made in ASEAN.

