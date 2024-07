Weniger als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland beschäftigt sich bisher ernsthaft mit dem Energiesparen bei Computern & Co. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions – kurz LHIND – durchgeführte Umfrage unter mehr als 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

„Viele Unternehmen unterschätzen nach wie vor ihre IT-bedingten Emissionen, da diese häufig schwer nachvollziehbar und die Vorteile der Digitalisierung leicht erkennbar sind“, sagt Kevin Haase, IT-Strategy Consultant bei LHIND und einer der Autoren des Whitepapers „Greening of IT: Mehr Effizienz und weniger Emissionen„.

Kevin Haase betont dabei die Bedeutung der beiden Konzepte „Greening by IT“ und „Greening of IT“. Während „Greening by IT“ den Einsatz von IT zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen beschreibt, konzentriert sich „Greening of IT“ auf Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs innerhalb der IT selbst.

Und hier gibt es einige Maßnahmen, die Unternehmen umsetzen können, unter anderem die Verlängerung der Nutzungsdauer von IT-Geräten oder der Einsatz von Refurbished-Hardware. Auch eine effizientere Software-Entwicklung kann helfen, den Energieverbrauch zu senken.

Diese Themen betreffen auch die Digital Signage-Branche. Gerade die Bemühungen, Standard-Prozesse für den Einsatz von Refurbished-Hardware – in diesem Fall für die Digital Signage-Screens selbst – zu entwickeln, könnten bei der CO2-Senkungen der Digital Signage-Industrie helfen. Wie solch ein Konzept aussehen könnte, haben wir in unserem Green Signage Handbook, kostenlos herunterladbar in unserer Downloadsektion beschrieben.

Beim Thema nachhaltige Software ist in der Branche der CMS-Entwickler Broadsign Vorreiter, der seine Software gemäß den „Green Software Principles“ entwickelt.