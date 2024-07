Im Vorjahr wurde er bereits angekündigt, nun ist die Testphase abgeschlossen: In Hamburg-Eimsbüttel eröffnet Rewe seinen bisher größten Pick-&-Go-Markt. Mit 1.200 Quadratmetern Fläche ist er laut der Kette auch der größte Computer-Vision-gestützte Supermarkt in Europa.

Rund 20.000 Artikel sind im Rewe in Eimsbüttel erhältlich. Erstmalig deckt das Pick-&-Go-System auch die Servicetheke mit Fleisch-, Käse- und Wurstwaren ab.

Vier Bezahl-Optionen

Dabei haben die Kunden im Stadtteil Hoheluft West die Wahl zwischen vier Bezahlmöglichkeiten: Kassenlos mittels Pick & Go via App, durch Scannen und Bezahlen am Self-Checkout-Terminal, via Computer-Vision-Unterstützung ohne Scannen am Self-Checkout-Terminal oder klassisch an der Bandkasse. Die Computer-Vision-Unterstützung wurde wie bisher auch mit dem israelischen Technologieunternehmen Trigo realisiert. An der Teamgröße soll sich nach dem Technologie-Umbau laut Rewe aber nichts ändern: Wie bei Märkten in dieser Größe üblich seien rund 48 Mitarbeiter im Markt in der Hoheluftchaussee im Einsatz.

Noch während des Einkaufs sollen Kunden im Markt entscheiden können, welche Bezahlmöglichkeit sie wählen. Nutzen sie den neuen Computer-Vision-gestützten Einkauf am Self-Checkout-Terminal, reicht ein Klick, und der erfasste virtuelle Warenkorb wird aufbereitet und angezeigt. Lediglich bezahlen muss man am Terminal auf herkömmlichen Weg. Bei der Nutzung der Pick-&-Go-App am Ausgang entfällt dieser Weg zum Terminal und der manuelle Bezahlvorgang.

Pläne für SB-Kassen und Pick & Go

Für die Eröffnung wurde publikumswirksam Höhle-der-Löwen-Investor Ralf Dümmel als erster Kunde verpflichtet; er kaufte gemeinsam mit Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Nord, und Marktmanager Joschua Zimmermann ein.

Für Hamburg hat Rewe noch weitere Pläne: Als einzige Stadt bundesweit soll die Elbmetropole bald über zwie Pick-&-Go-Testmärkte verfügen. Nur zwei Kilometer entfernt soll ein weiterer Rewe nach dem Sommer das System auf mehr als 900 Quadratmetern Verkaufsfläche anbieten. Der Markt wurde Mitte Juni nach Umbau wiedereröffnet und befindet sich derzeit im Testbetrieb.

Nicht nur die Pick-&-Go-Technologie will Rewe weiter ausbauen, auch den Einsatz von SB-Kassen will die Supermarktkette deutliche ausbauen, wie unter anderem Golem berichtete. Bis Ende des Jahres soll die bundesweite Anzahl an mit SB-Kassen ausgestatteten Märkte von rund 1.000 auf 1.800 steigen.

Anzeige