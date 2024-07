Infocomm Asia 2024 Messe zieht mehr als 8.800 Besucher an

Die Infocomm Asia 2024, die Schwesterveranstaltung der ISE in Bangkok, ging mit großem Erfolg zu Ende. Die Messe verzeichnete 8.817 Besucher aus mehr als 50 Ländern, was einen Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zur vorherigen Ausgabe bedeutet. Der Infocomm Asia Summit 2024 mit dem invidis Digital Signage Track zog 2.409 Delegierte an – fast 2,3-mal mehr als 2023.

Rekord bei Besuchern und Ausstellern

Mit 180 Ausstellern, die 280 Marken präsentierten, darunter 99 Neuaussteller und mehr als 350 neue Produkteinführungen, bot die bisher größte Infocomm Asia einen umfassenden Überblick über die neuesten ProAV-Angebote für Asiens florierenden Markt.

Einzigartig auf dem asiatischen Markt ist die Rolle der staatlichen Einkäufer. Deshalb hatten die Organisatoren 192 qualifizierte Einkäufer aus Indonesien, Malaysia, Laos, Vietnam, den Philippinen, Thailand und Kambodscha zu Gast. Diese geladenen Gäste repräsentieren wachstumsstarke Sektoren wie Bildung, Einzelhandel, Live-Events und Unterhaltung, Tourismus, Transport, Stadtplanung sowie Smart-City-Entwicklung.

Die Infocomm Asia hat sich zur führenden ProAV-Veranstaltung für die ASEAN-Region und Ostasien entwickelt und ergänzt die Schwestermessen in China und Indien. Mehr als 8.800 Integratoren und Endverbraucher besuchten die Messe im Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) im Herzen Bangkoks. Im vierten Jahr ihres Bestehens hat die Infocomm Asia eine regionale Reichweite mit Besuchern aus ganz Asien aufgebaut, darunter wichtige Systemintegratoren sowie kommerzielle und staatliche Endverbraucher.

Bereicherndes Summit-Programm

Die Konferenz Infocomm Asia Summit 2024 bot ein breit gefächertes Programm mit 53 Sessions in 17 Tracks.

Als exklusiver Digital Signage-Partner präsentierte invidis eine DS-Konferenz, die sich mit Markttrends, der neuen Rolle von KI und Sensoren sowie der Rolle von Displays und Retail-Tech im Gastgewerbe und in Restaurants befasste.

Die Referentin des Infocomm Asia Summit Digital Signage, Christina Tse, Mitbegründerin und Beraterin von Pantheon Lab, Hongkong, sagte: „Meine Erfahrung auf der Infocomm Asia war großartig. Ich konnte zahlreiche Branchenführer, Experten und Delegierte kennenlernen, die sich für Innovation und Technologie begeistern.“

Christina Tse war Teil des Panels, das sich mit der Zukunft von Digital Signage befasste, und sie führte aus, wie generative KI und digitale Avatare zusammenkommen können, um die Kundenansprache über Digital Signage zu verbessern.