An der Dominanz von Samsung als weltweit führender Displayanbieter hat sich auch 2023 nichts geändert. Die Koreaner führen seit Jahren den Weltmarkt an – auch in EMEA. Mit Abstand folgen in Europa LG Electronics und Philips (PPDS/TPV).

Der Markterfolg im Displaymarkt basiert grundsätzlich weiterhin neben einem breiten Lösungsportfolio auf einem starken Partner-Ökosystem. Ohne System-Integratoren – Digital Signage, ProAV und IT – ist der B2B-Markt kaum zu knacken.

Neue Technologien

Aber die lange währende Dominanz von Displays wird von LED herausgefordert. Auch gewinnen neue Displaytechnologien wie E-Paper große Aufmerksamkeit und haben das Potenzial, den bestehenden Digital Signage-Markt nach unten zu erweitern.

Doch werden LCD für absehbare Zeit die Brot-und- Butter-Plattform für Digital Signage bleiben. Der starke Preisdruck – insbesondere durch die Dominanz chinesischer LCD-Panelhersteller und OEMs – sorgt dafür, dass großformatige Displays tendenziell günstig bleiben. Displays bieten weiterhin hohe Auflösung in standardisierten Formfaktoren, enorme Skaleneffekte durch weitestgehende

Baugleichheit mit Consumer TVs und geringen Stromverbrauch.