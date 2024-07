Die Outletcity Metzingen zieht jährlich 4,5 Millionen Besucher an die dort 500 Premium- und Luxusmarken shoppen können. Doch Outlet-Center bieten traditionell weder einmalige Einkaufserlebnis noch findet man hier Digital Signage Screens in größerer Stückzahl. Aber die Zeiten ändern sich und Outlet-Shopping wird zunehmend auch Digital am PoS.

Metzingen statt Mallorca

Ein gutes Beispiel ist die Outletcity Metzingen die mit der Eröffnung des Moxy Outletcity Metzingen Hotels und des neuen Outletcity Welcome Center sichtbar digitaler wurde. Die neu gebauten Räumlichkeiten wurden mit Digital Signage Screens, Collaboration-Lösungen und Projektoren von Sharp NEC ausgestattet. Verantwortlicher Integrator war die VKT GmbH.

Neues Outletcity Welcome Center

Das neue Outletcity Welcome Center ist mit rund 600m² im unteren Stockwerk des Hotels untergebracht. In diesem werden VIP-Gäste in einem modernen, stylischen und gleichzeitig cozy Umfeld empfangen. Innerhalb des Welcome Centers sind weitere Serviceangebote wie eine Lounge, Private Shopping und Eventflächen integriert.

Im Eingangsbereich des Welcome Centers wurde ein NEC MultiSync V984Q Large Format Display installiert, das als erster Kundenkontaktpunkt dient und für den Retail-Dauerbetrieb ausgelegt ist. Im gesamten Gebäude wurde aufgrund der hohen, offenen Decken Pendellautsprechern von Biamp integriert. Diese sollen nicht nur gut aussehen sondern auch ein harmonisches Klangbild liefern.

Die Lounges bestehen aus vier individuellen Zonen die mit NEC M551 Displays und individuellen Audiozonen ausgestattet wurden, die sowohl gemeinsam für die Hintergrundbeschallung als auch individuell für die gezielte Ton-Bespielung genutzt werden können.

Moxy Outletcity Metzingen

Neben dem Welcome Center entstand auch ein monothematisches Moxy-Hotel rund um Fashion. Das Hotel, das im Herzen der Outletstadt liegt, wurde vom Stuttgarter Architekturbüro blocher+partners realisiert und konnte innerhalb von 20 Monaten Bauzeit errichtet werden.

Das Motto des Moxy Outletcity Metzingen ist „Fashion“. Verspielte aber gleichzeitig stilvolle Details verleihen dem Hotel einen einzigartigen und individuellen Charakter. Das Herzstück des Hotels ist die außergewöhnliche Lobby, die wie eine Art Catwalk gestaltet ist.