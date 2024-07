Der europaweit tätige OoH-Investor Wildstone hat einen neuen General Counsel ernannt: Bruce Jones. Er kommt vor dem Hintergrund einer geplanten Steigerung des internationalen Wachstums.

Bruce Jones verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt, mit Spezialisierung auf Unternehmens- und Handelsangelegenheiten in London, Bangkok und Singapur. Seit 2021 hat Bruce Jones seine Tätigkeit als Privatanwalt mit einer Beratertätigkeit bei Linklaters LLP. Er ist in UK sowohl als Solicitor als auch als Barrister (nicht praktizierend) zugelassen.

Als General Counsel wird Bruce Jones für die Überwachung der Rechtsabteilung von Wildstone sowohl in Großbritannien als auch international verantwortlich sein.

Wildstone ist einer der Hidden Champions in der europäischen Außenwerbung und betreibt mehr als 5.000 OoH-Assets in Großbritannien, Irland, Spanien, den Niederlanden und Deutschland und kündigte kürzlich Pläne zur Expansion in den australischen Markt an.

