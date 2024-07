DooH für eine 8.000-Seelen-Gemeinde in der Schweiz: Der Außenwerber APG|SGA nimmt in Chiasso sechs doppelseitige City-E-Panels mit Touchfunktion in Betrieb. Diese digitalen Stelen in 75 Zoll kombinieren interaktive Stadtkommunikation mit Werbebotschaften.

Auf einer Seite der Stele können Passanten über einen Touchscreen aktuelle Informationen rund um Chiasso abrufen – zum Beispiel Öffnungszeiten, Hotels, Events, Museen und Google-Maps-Umgebungspläne. Über einen QR-Code können sie diese Informationen auch auf ihre eigenes Smartphone laden. Auf der anderen Seite können Werbetreibende ihre Kampagnen animiert ausstrahlen.

Smart-City-Stelen in der Schweiz Digitale Stadtinformationsanalagen mit Touchscreen sind auch in Zürich schon seit Jahren im Einsatz. Auf den Straßen der Metropole sieht man sogar mehrere Generationen dieser Smart-City-Stelen. invidis drehte 2021 eine Folge von invidisXworld über Signage auf Zürichs Straßen, in denen man die Touchscreens sieht:

Die City E-Panels in Chiasso sind ein Pilotprojekt mit dem Stromanbieter AGE und wurden erstmals im Kanton Tessin an das Glasfasernetz angeschlossen. Sie verfügen über Wifi und sind mit der Website der Gemeinde Chiasso verlinkt.

Die Panels befinden sich im Museumsviertel von Chiasso, beim Bahnhof und auf der Piazza im Zentrum. Die Werbeflächen lassen sich bereits einzeln oder programmatisch buchen. Das interaktive Stadtinformationssystem soll ab Herbst 2024 zur Verfügung stehen.

