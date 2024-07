Der Open Source Digital Signage-Software-Entwickler Xibo hat eine Partnerschaft mit Framen angekündigt: Ab sofort können Xibo-Nutzer ihr Netzwerk an die Framen-SSP anschließen.

Das geschieht über den SSP Connector von Xibo. Durch ihn können sich Betreiber von Netzwerken, die auf dem Xibo-CMS laufen und sich für die DooH-Vermarktung eignen, an eine SSP anschließen. Standard-Verbindungen gibt es unter anderem zu Hivestack, Vistar Media und SSP1; Framen ist der neueste Zugang.

„Framen ist stolz, die offizielle Partnerschaft mit Xibo bekannt zu geben. Framen als Teil der Axel Springer SE heißt Xibo-Screens in seinem Netzwerk willkommen, um sie über Werbekunden auf der ganzen Welt zu monetarisieren. Standorte können nun ihre Screens von einer Kostenstelle zu einer Gewinnstelle machen, indem sie einfach den Framen SSP Connector auf ihrem Xibo-CMS aktivieren. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft wachsen zu sehen und den Standorten dabei zu helfen, zusätzliche Einnahmequellen zu generieren, um sie in ihr Geschäft zu reinvestieren“, sagt Ghali Mikou, Director GM France bei Framen.

Software im invidis Jahrbuch

