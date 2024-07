Sunmi V2S Plus Handheld-Kasse für den Pop-up

Concept International legt mit der Sunmi V2S Plus die erste Android-Mobilkasse mit 80 Millimeter breitem Drucker sowohl für Bons als auch für den Labeldruck vor. Das Produkt gibt Belege, Etiketten sowie QR- oder Barcodes aus und bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 80 Millimeter pro Sekunde. Die Sunmi V2S Plus eignet sich laut dem Distributor für Anwendungen in Gastronomie, Biergärten, temporären und saisonalen Pop-up-Stores sowie für den Lieferservice. Auch für Inventur und im Lager kann sie zum Einsatz kommen.

Das Scannen von 1D- oder 2D-Barcodes soll selbst dann gelingen, wenn die Vorlagen etwas verkratzt oder verschmutzt sind. Ein LED-Licht unterstützt bei schlechten Lichtverhältnissen.

Mit Multitouch und Rückkamera

Das kapazitive Multitouch-Display ist im Vergleich zur normalen V2-Version mit 5,54 Zoll jetzt auf 6,22 Zoll gewachsen. Die 2-MP-Frontkamera identifiziert und autorisiert Mitarbeiter per Gesichtserkennung und beschleunigt damit Arbeitsabläufe. Mit der 13-Megapixel-Rückkamera lassen sich auch logistische Prozesse dokumentieren und Barcode-basierte Zahlungen durchführen.

Das Gewicht der V2S Plus beträgt 535 Gramm, optional ist eine Handschlaufe dabei. Der herausnehmbare 7,7-Volt-/3500-mAh-Akku hält bei voller Ladung etwa 16 Stunden Arbeiten durch – oder 14 Tage lang im Standby-Modus.

Dabei ist die Sunmi V2S Plus mit einem Android-11-Betriebssystem und einem Achtkernprozessor von Qualcomm aus der Snapdragon-Familie mit 2 Gigahertz ausgestattet. Zu den weiteren Features gehören ein USB-C-Ausgang, ein Micro-SD-Slot, Wifi 2.4G/5G und satellitengestützte Navigation, zum Beispiel für Realtime-Tracking im Flottenmanagement und andere Mapping-Szenarien. Auch ein SIM-Card-Slot ist vorhanden und macht somit unabhängig unabhängig vom W-Lan.

Sunmi Cloud und App-Store

Mit dem kostenlosen Management-Tool „Sunmi Cloud“ zur Fernwartung können Einzelkassen sowie Kassen-Pools in einem Arbeitsgang eingerichtet, verwaltet und supportet werden. Der Sunmi-App-Store bietet branchenspezifische Anwendungen und Nutzungsprofile, zum Beispiel für Handel, Hotellerie, Logistik oder Zahlungsdienstleister. Auf Wunsch übernimmt Concept International im Rahmen seines Total Preparation Service den Rollout von Projekten.

Concept International bietet die Sunmi V2S Plus mit einem Listenpreis ab 440 Euro netto (UVP) an. Zum Service von Concept gehört eine Garantie von 3 Jahren, optional erweiterbar auf 5 Jahre.

