Der europaweit tätige OoH-Investor Wildstone hat einen DooH-Screen im Herzen des weltweit führenden Unternehmensclusters für Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Technologie in North Bristol installiert.

Der neue, doppelseitige Screen-Turm mit dem Namen Bristol Approach Tower befindet sich an der A38 und hat ein flügelförmiges Design, das von der Concorde inspiriert ist, die auf dem historischen ehemaligen Flugplatz Filton entworfen und produziert wurde.

DooH für Brabazon

Das Immobilien-Unternehmen YTL Developments ist derzeit dabei, das ehemalige Flugfeld in Brabazon in ein neues Viertel für Bristol umzuwandeln.

Der Bristol Approach Tower wird auf der Grundlage eines langfristigen Mietvertrags betrieben, wobei Wildstone auch alle Bau- und Wartungskosten übernimmt. Beim Design arbeitete Wildstone mit YTL Developments zusammen, damit die OOH-Anlage das Erbe des Standorts einbezieht.

Mass Media als Vermarkter

Beide Screens auf dem Bristol Approach Tower DM6 haben eine Größe von 7,5 mal 5 Metern und einen Sehwinkel von 140 Grad. Die Displaytiefe beträgt lediglich 65 Millimeter.

Vermarket wird der Screen-Tower vom britischen Unternehmen Mass Media. Mass Lambresa, CEO von Mass Media, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, den Start unseres neuen Standorts in Zusammenarbeit mit Wildstone bekannt zu geben, der unseren ersten großen Schritt in die Region South West markiert. Dieser besondere Standort ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch eine Anspielung auf das reiche Erbe der Luft- und Raumfahrt in dieser Region, die sich mit ihrem einzigartigen flügelartigen Design harmonisch in die Umgebung einfügt.“