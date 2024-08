Social-Media-Stars auf DooH: Die Elevator Boys, die mit ihren Fahrstuhl-Videos auf Tiktok bekannt wurden, nutzten für den Launch ihrer neuen Single „Insecure“ das DooH-Netzwerk von Hygh. Die Kampagne läuft an verschiedenen Locations in 15 Städten – vom Kiosk über den Straßenrand bis zum Aufzug. Unter anderem ist sie auf den Display-Vitrinen am Berliner Ku’damm zu sehen, den Vorzeige-Werbeträgern von Hygh.

Es ist zwar das erste Mal, dass die Elevator Boys auf DooH werben, doch umgekehrt waren die Jungs bereits das Gesicht einer Werbekampagne für DooH: Vor gut zwei Jahren hatten sie mit Aufzughersteller Schindler zusammengearbeitet, um das Schindler Media Network zu bewerben. Über das Hygh-Netzwerk sind sie jetzt selbst auf den Aufzugscreens zu sehen.

„Es ist ein sehr besonderes Gefühl, wenn wir uns selbst auf den Displays von Hygh sehen“, sagt Bene Schulz von den Elevator Boys. „Am meisten freuen wir uns über die ganzen Nachrichten und Bilder, die wir von unseren Fans zugeschickt bekommen, wenn sie uns in ihrer Stadt entdecken. Die Hygh-Kampagne verbindet auf eine ganz besondere Art.“ Um Bene Schulz bestehen die Elevator Boys aus Jacob Rott, Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schäcker. Nachdem die fünf ihre Bekanntheit mit Kurzvideos erlangten, gaben sie im Juni ihr Debüt als Boyband.