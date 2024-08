Bonifatius – Das Musical hatte seine Uraufführung 2004 in Fulda, anlässlich des 1250. Todestages von Bonifatius. Vor fünf Jahren verlegte man die Show auf eine Freilichtbühne vor dem Domplatz. Hierhin kehrt das Musical ab 22. August zum 1275. Stadtjubiläum zurück. Der Dom von Fulda verwandelt sich dafür mittels Projection Mapping in einen Teil der Bühnenszenerie.

Beleuchteter Dom, mit LED-Wänden flankiert

Der Event-Dienstleister Satis & Fy, der das komplette Bühnen-Setup bereitstellt, sieht für das Fassaden-Mapping vier Projektoren mit einer Leistung von 40.000-Ansi-Lumen vor. Zwei von ihnen sind mit Spezial-Spiegeloptiken für die kurze Distanz zwischen Aufhängung und Projektionsfläche ausgestattet. Sowohl die Domfassade als auch die flankierenden LED-Wände werden Teil der Inszenierung. Ein Traversenring, der sich dank des C1-Motorsystems von Cyberhoist während der Show umpositionieren lässt, bildet ein zusätzliches Showelement. Dieser Ring dient als Projektionsfläche für einen fünften 50.000-Ansi-Lumen-Hochleistungsprojektor.

Die Tower-Bühne stammt aus dem Hause Megaforce. Auf 60 Metern Breite bietet sie 300 Quadratmeter Spielfläche sowie 600 Quadratmeter für Chor und Orchester. Zusätzlich fertigte Satis & Fy ein transparentes Bühnendach an, das den Zuschauern einen ungebrochenen Blick auf die gesamte Domfläche inklusive Fassaden-Mapping ermöglicht.

Das PA-System stammt aus dem L‘Acoustics-Portfolio. Das Soundsystem ist dreidimensional modelliert und berücksichtigt bei der Wiedergabe die Positionen der Schauspieler auf der Bühne. Die Zielsetzung ist es, Theaterniveau im Freien zu erreichen. Insgesamt arbeitet die Inszenierung mit 105 Lautsprechern und von 300 Scheinwerfern, die wie die LED-Wände zum Großteil aus dem Eigenbestand von Satis & Fy stammen.

„Da wir 2019 schon dabei waren, wissen wir welche Herausforderungen auf uns zukommen, können auf Erfahrungswerte zurückgreifen und dieses Jahr noch mehr in die Details gehen“, sagt Lena Wingenfeld, Projektleiterin bei Satis & Fy. Einen Teil des Materials bereitet der Dienstleister an seinen Standorten in Karben und Werne vor. Die Traversen werden soweit möglich bereits im Vorhinein bestückt. Für den Auf- und Abbau sowie während der Show- und Probezeit ist Satis & Fy mit insgesamt 100 Leuten vor Ort.

Ihren Auftakt haben die Festlichkeiten am Freitag, 16. August 2024, mit einem Galaabend zum 20. Jubiläum der Produktionsfirma Spotlight Musicals. Im Anschluss folgen vom 22. bis zum 31. August acht Aufführungen des von Bonifatius – Das Musical.

