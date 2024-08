Die Faszination Retro-Technologie gewinnt in Asien zunehmend neue Fans. In Zeiten von 8K MicroLED-Screens bieten elektromechanische Anzeigetafeln auf Basis von Flip-Dot Technologie eine erfrischende Abwechslung. So auch bei Cartier im Ginza Six Shopping Center im Herzen von Tokyo.

Die vor zwei Jahren eröffnete Boutique im Edelkaufhaus Ginza Six liegt recht versteckt in einem Eckladenlokal in der zweiten Etage. Doch der Weg lohnt sich, denn Cartier nutzt das Schaufenster für eine großformartige Flip-Dot Anzeige. Für Bewegtbild reicht die Technologie nicht, aber alle paar Sekunden rauschen die magnetisch ansteuerbaren Metallplättchen zu einem neuen Motiv.

Ein beruhigendes Geräusch gefolgt von einem befriedigende Gefühl, wenn hunderte von runden Metallplättchen sich um die eigene Achse drehen und somit die Farbe ändern. Bei Cartier sind es Motive und Slogans in Weiß und Gold. Es macht Spaß zuzuschauen und kaum einer der Passanten kann sich der Faszination Flip-Dot entziehen. Ob MicroLED Displays in 30 Jahren eine ähnliche Faszination ausüben werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eine weitere Flip Dot Installation entdeckten wir in Seoul am Airport. Viel größer aber ähnlich Retro. Es macht einfach Spaß den Contentwechsel zu erleben.