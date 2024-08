Der S14 Solutions Day am 10. September 2024, die Hausmesse von Distributor Exertis AV, nimmt immer mehr Gestalt an. Mehr als 30 Hersteller aus den Bereichen Digital Signage, UCC und Collaboration, Signalmanagement, Education und Essentials werden ihre neuesten Produkte und Entwicklungen in der MHP-Arena in Stuttgart präsentieren.

Ein Highlight des Tages ist die Keynote von Schiedsrichterlegende Lutz Wagner, der die Bedeutung schneller Entscheidungen beleuchtet. Ebenfalls dabei ist ein Vortrag von Sales- und Story-Coach Frank Bielefeld zum Thema „Digital Signage – Ihr Schlüssel zum Erfolg im neuen digitalen Zeitalter“. Außerdem findet im Rahmen des S14-Tages ein Training statt, das sich mit den neuesten Technologien und Lösungen im Bereich Signalmanagement beschäftigt. Als Special Guest wird Mike Blackman erwartet, der exklusive Branchen-Insights sowie einen Ausblick auf die ISE 2025 geben wird. Der detaillierte Programmablauf und das S14-Registrierungsformular ist auf der Landing Page des S14 zu finden.

Zusätzlich zur Veranstaltung haben Teilnehmer die Möglichkeit, nach Anmeldung an gesponserten Stadiontouren teilzunehmen.

Mike Hommel, Marketing Director DACH und S14-Projektleiter, kommentiert: „Der S14 Solutions Day 2024 ist der perfekte Rahmen, um unsere strategischen Schwerpunkte in den Bereichen Digital Signage, UCC, Signalmanagement und Essentials hervorzuheben. Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform, um die neuesten Entwicklungen und Innovationen in diesen Schlüsselbereichen zu präsentieren und mit Branchenexperten in Kontakt zu treten. Wir freuen uns darauf, den Teilnehmern wertvolle Einblicke zu bieten.“

Anzeige