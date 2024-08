Der Mehrweg-Anbieter Recup wurde in Deutschland schon des Öfteren mit kühnen OoH-Aktionen laut. Man erinnere sich an Plakate, die den Einwegbehälter „den dunklen Lord“ tauften und den Recup-Becher als „Harry Potter“ bezeichneten. Jetzt hat Recup auch in Österreich den bösen Mächten den Kampf erklärt – denn in Wien allein fallen jährlich rund 100 Millionen Einwegverpackungen an.

Im Juli launchte das Unternehmen hierfür die Kampagne „Let’s keep Wien clean“, deren Höhepunkt eine Projektion auf eine 300 Quadratmeter große Hauswand in Wien bildete. Die Projektion war vom 17. bis 23. Juli 2024 jeweils ab 21:30 Uhr auf der Fassade des Café Landtmann am Universitätsring in Wien zu sehen. „Mit unserer Kampagne ‚Let’s keep Wien clean‘ wollen wir zeigen, dass es eine einfache und praktische Lösung für das Problem Einwegverpackung gibt und dazu aufrufen, gemeinsam mit allen Wienerinnen und Wienern aktiv Einwegmüll zu reduzieren“, sagt Alexander Burger, Head of Marketing von Recup.

Die Kampagne entwickelte Recup gemeinsam mit der Agentur I like Visuals. Neben der Out-of-Home-Projektion beinhaltete sie verschiedene Aktivierungen in den sozialen Medien. Darüber hinaus brachte Recup seine Mehrweg-Produkte mit einem mobilen Espressomobil direkt auf die Straßen: Vom 17. bis 21. Juli 2024 konnten sich Gastronomiebetriebe und Endverbraucher an der Hauptuni Wien und im Votivpark gratis Kaffee im Recup holen und sich über das Mehrweg-Pfandsystem informieren.

Anzeige