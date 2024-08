Indien entwickelt sich immer mehr vom IT-Talenthub zum pulsierenden Tech-Standort. Die indische Wirtschaft wächst schneller als die jedes anderen Marktes der APAC-Region und die AV-Branche ist keine Ausnahme. Dadurch gewinnt auch die Infocomm India an Bedeutung. Sie findet dieses Jahr mit mehr als 250 Ausstellern vom 3. bis 5. September 2024 im Jio World Convention Centre (JWCC) in Mumbai statt.

Die Infocomm India ist auch Gastgeber der neunten Ausgabe des Infocomm India Summit – mit mehr als 80 Speakern aus verschiedenen Sektoren, die in rund 48 kostenlosen Seminaren zu ihren Spezialgebieten vortragen. Für das Digital Signage-Programm ist zum zweiten Mal invidis zuständig; dieses Mal heißt das Motto „Digital Signage im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz“. Zu diesem Thema wird invidis-Gründer Florian Rotberg eine Keynote halten und mehrere Paneldiskussionen moderieren.

Der Summit beginnt mit einer Keynote von David Labuskes, CEO von Avixa, zum Thema „Navigating New Horizons: Insights and Innovations Shaping India’s Pro AV Landscape“. Am ersten Tag folgen mehrere Sitzungen zum Thema „Smart and Sustainable Cities“, immersivem Storytelling und transformativer Bildung sowie Cybersicherheit. Darunter sind Präsentationen von Vertretern zahlreicher Organisationen, darunter 3CDN Workplace Tech, Samsung Electronics und dem Ministry of Finance, Government of India.

Weitere Sitzungen des Summits behandeln Themen wie „The Future of Command & Control“ und „Mastering the Art of Audiovisual Communication“. Experten von Unternehmen wie Blue Apple Digimedia, Nexmosphere und Yamaha Corporation werden hier ihr Wissen teilen.

Die Veranstaltung bietet außerdem verschiedene Networking-Möglichkeiten. Dazu gehören eine Frühstücks-Networking-Stunde in der Luminary Lounge (Jasmine Hall) am 3. und 4. September, eine Willkommens-Networking-Veranstaltung gemeinsam mit Avixa am 3. September, ein Treffen des Avixa Women’s Council in India sowie Flashtrack-Seminare am Avixa-Stand.

