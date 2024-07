Das bevölkerungsreichste Land der Erde ist eine Mischung aus Digital Signage Entwicklungsland und Hightech-Standort. Die meisten Visual Solution Hersteller verlagern Teile ihr Produktion von China nach Indien, in und um Bangalore ist die weltweite Softwareentwicklungsschmiede und immer mehr Einzelhandelsunternehmen und DooH-Netzwerke setzen auf Digital Signage in Indien.

invidis macht sich Anfang September wieder auf den Weg nach Indien, um Anbieter und Integratoren rund um das Thema Digital Signage zusammenzubringen. Im brandneuen Jio World Convention Centre (JWCC) mit integrierter Luxus Shopping Mall belegt die Infocomm India erstmals zwei Etagen.

In diesem Jahr wird die InfoComm India 2024 über die Pavillons 1 bis 3 im JWCC hinaus erweitert und umfasst Jasmine Hall (auf Ebene 3) für eine noch größere Präsentation innovativer Lösungen. Es werden über 250 Marken aus mehr als 10 Ländern präsentiert, darunter 35 Erstaussteller. Zum Infocomm India Digital Signage Programm erwarten Infocomm India, Avixa und invidis wieder Experten auf ganz Indien, Südostasiens und der Golfregion.

Im Anschluss an die Infocomm India reist invidis von der indischen Wirtschaftsmetropole Mumbai (ehemals Bombay) in die Hauptstadt New Delhi. Dort stehen Hintergrundgespräche mit indischen Endkunden und Integratoren auf dem Programm. Indien zählt zu den dynamischsten Digital Signage Märkten weltweit mit enormen Wachstumspotential und einem wachsenden Interesse an professionellen Lösungen und Services.

Brillante Herzen und leidenschaftliche Herzen

„Indiens digitale Transformation ist wirklich inspirierend“, sagte June Ko, Executive Director von InfoComm India. „Wir sehen im ganzen Land eine lebendige Energie und einen Durst nach Innovation. InfoComm India 2024 ist unsere Art, die brillanten Köpfe und leidenschaftlichen Herzen zusammenzubringen, die dieses neue Technologiezeitalter in Indien prägen. Wir sehen InfoComm India als das wichtigste Ziel für die Pro-AV-Community, um Ideen auszutauschen, Partnerschaften zu fördern und die Branche gemeinsam voranzutreiben.“