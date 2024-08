Europäische Supermarktmanager kommen oft aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn sie in Thailand Lotus’s Supermarkt Digital-Initiativen erleben. Die thailändische Kette setzt konsequent auf Digitalisierung mit App, Online-Angeboten und digitalen Touchpoints am PoS.

Auch autonome Lotus’s Stores sind bereits in Thailand in Betrieb, und das in einem Land wo Personalkosten verhältnismäßig günstig sind. Kundenorientiere Digitalisierung am PoS oder in QSR-Restaurant sind unabhängig vom Lohnniveau heute unerlässlich. (invidis Bericht)

True Digital Park: Digitalisierung auf die Spitze getrieben

invidis besuchte den Lotus’s go Fresh Smart Store im True Digital Park in Bangkok (invidis Bericht). Ein Pilot-Store der die Digitalisierung auf die Spitze treibt. Hier werden neue Lösungen in einem digital-affinen Umfeld in der Praxis getestet. Rollende Wayguiding-Roboter begrüßen Shopper bereits vor dem Store um sie nach Eingabe der Produktkategorie auf dem schnellsten Weg zum Regal zu bringen. Andere Roboter fungieren als fahrende Regale bestückt mit Aktionsware und aufmerksamkeitsstarken Digital Signage Display.

Natürlich ist die relativ kleine Verkaufsfläche im Innovationspark vollgestopft mit Digital Signage. Große LED-basierte Pillarwraps, LCD-Videowall und Stretched-Displays oberhalb der Warenträger. Bar-type Displays sind in vielen Supermarktkonzepten zur Zeit recht beliebt – nicht nur bei Lotus’s in Thailand sondern auch in europäischen Supermarktkonzepten.

Retail-Architekten präferieren niedrigere Regale um den Store eine optische Leichtigkeit zugeben. Regalreihen bis kurz unter die Decke – wie sie früher üblich waren – kommen heute in modernen Konzepten seltener zum Einsatz. Somit bleibt Platz oberhalb der Regale für schmale Bar-Type Displays, wie sie auch im Lotus’s Store integriert wurden.

Der Kassiervorgang / Check-out erfolgt an bemannten Kassen und nicht an Self-Checkout Terminals. Vielleicht ein bewusste Entscheidung dem digitalen Store eine menschliche Komponenten zu geben. Konsequent wäre sicherlich auch hier SCO-Terminals zu integrieren. Aber der Store funktioniert auch mehrere Jahre nach Eröffnung immer noch sehr gut, Digital Signage Touchpoints funktionieren und der Content passt. Alleine auf den Sonderflächen fehlen die ESLs, auch im Digital Markt der Zukunft darf es noch ein wenig analog sein.

Anzeige