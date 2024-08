Die Oman Tower Company, Betreiber von drahtlosen Telekommunikationsdiensten und staatlichen Einrichtungen im Oman, hat im Ort Salalah einen großen Mobilfunkturm in ein riesiges LED-Display verwandelt, das dem Unternehmen durch Werbung zusätzliche Einnahmen verschafft und als neue lokale Attraktion und Wahrzeichen fungiert.

Das Unternehmen arbeitete mit der Nahost-Niederlassung des chinesischen LED-Display-Herstellers Hikvision zusammen, um die ergänzenden LED-Screens einem Pixelpitch von 6 Millimeter zu entwickeln und zu liefern.

Für Werbung und Informationen

Der größere der beiden auf dem Turm montierten Bildschirme – mit einer Fläche von 41,47 Quadratmetern – zeigt 24 Stunden am Tag DooH-Werbung sowie Botschaften der Kommune. Der kleinere Screen mit 5,5 Quadratmetern zeigt Zeit- und Wetterinformationen für die Stadtbewohner an.

Die LED-Displays von Hikvision sind mit zwei Stromversorgungen ausgestattet, die sicherstellen, dass sie auch im Falle eines technischen Defekts weiter funktionieren. Außerdem verfügen sie über zwei Netzwerkkarten, für die kontinuierliche Ausstrahlung von Nachrichten und Werbespots der Gemeinde.

Für raue Wetterbedingungen

„Die Bildschirme sind einzigartig und ziehen die Aufmerksamkeit aller auf sich, die sich in der Nähe des Fernmeldeturms aufhalten“, sagt Majid Al-Kharoosi, der Geschäftsführer von Oman Tower. „Als lokales Gesprächsthema beleben sie nicht nur die Gegend, sondern demonstrieren auch unsere technologische Innovation und Führungsrolle – und verleihen unserer Marke einen neuen Wert.“

Über die Outdoorfähigkeit sagt Majid Al-Kharoosi: „In Salalah gibt es drei Monate im Jahr starke Regenfälle, gemischt mit Brackwasser aus dem nahegelegenen Golf von Oman – ein Wetterphänomen, das hier als Khareef bekannt ist. Die Bildschirme von Hikvision sind so konstruiert, dass sie diesen rauen Wetterbedingungen standhalten und außerdem stoßfest sind, was bedeutet, dass sie auch in Zukunft noch ihre beste Leistung bringen werden.“

