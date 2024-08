Zu Olympia hatten große Sportsbrands wie Adidas oder Nike ihre Flagshipstores auf den Champs Elysées aufpoliert. Eine Handvoll weiterer Marken hat parallel brandneue Stores auf der weltbekannten Shoppingmeile eröffnet. Einer davon der Outdoor-Sportsbrand Salomon, der mit seinem neu eröffneten Flagship eine große Performance abliefert.

Der neue Salomon Flagshipstore setzt Digital Signage im Vergleich zu seinen Nachbarstores – wie JD Sports direkt gegenüber – eher dezent ein: Eine einzelne große LED-Wand in der Mitte des Stores anstelle vieler gesprenkelter Screen-Formate. Ergänzt wird das Großformat mit sechs weiteren Screens, die sich zwischen die Regale in die Architektur einfügen. Diesen Look kennt man unter anderem vom Münchner Salomon-Store.

Für den Pariser Flagship holte sich Salomon die Unterstützung des Digital Signage-Integrators First Impression. Als digitalen Hauptdarsteller installierte das niederländische Unternehmen eine sieben mal vier Meter große LED-Wand mit 1,8 Millimeter Pixelpitch und einer Helligkeit von 3.000 Nits. Die LED-Technologie stammt vom Hersteller Absen. Der Content kommt über das CMS von Dise in Kombination mit Brightsign-Mediaplayern auf die Screens.

Die Intention hinter dem Digital Signage-Konzept war es laut First Impression, einen großen Eindruck bei den Kunden zu hinterlassen. Daher die große Videofläche mit lebendigen Bildern. Auf den restlichen Displays stellt Salomon die gesamte Bandbreite seines Sortiments dar. Das Projekt stellte First Impression pünktlich zum Start der Olympischen Spiele fertig.