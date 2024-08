Ströer übertrifft Netto-Marktentwicklung bei mehr als 10%

Während der Gesamtwerbemarkt sich im schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld weiterhin positiv entwickelt, ist die Entwicklung bei OoH und insbesondere DooH noch einmal schneller. Nielsen meldet einen Zuwachs im Gesamtmarkt auf Bruttobasis von 9% und für OoH von 18%. Nach Abzug einer branchenüblichen Brutto/Netto-Marge von ca. 6% wuchs Out-of-Home bundesweit um ca. 12% netto. Vergleichbare Werte von Ströer: OoH plus 21% (bzw. DooH sogar +29%).

Ströer verdoppelt DooH-Anteil von 20% vor der Pandemie auf 40% Ende 2024

Ströer konnte den DooH-Anteil am Gesamt OoH-Umsatz seit 2019 von 20 Prozent auf fast 40 Prozent verdoppeln, bis Ende 2026 erwartet Ströer das mehr als die Hälfte des OoH-Umsatzes auf Displays und Screens im öffentlichen Raum läuft.

Digital-Ausbau verlangsamt sich

Parallel zur Verdoppelung der DooH-Umsätze baute Ströer das DooH Netzwerke insbesondere Roadside-LED in den Jahren 2019-2023 erheblich aus. Zwischen 70-80 Mio Euro investierten die Kölner durchschnittlich pro Jahr in LCD-Stelen und LED-Boards. Die große vierjährige Investitionsphase ist nun abgeschlossen, und das Ausbautempo wurde reduziert.

Investitionen sind auf ca. 50 Millionen Euro jährlich reduziert – das heißt in der Praxis 400-500 neue DooH Touchpoints jährlich. Davon 250 Roadside und 200 LCD-Indoor. Insgesamt betreibt Ströer fast 8.000 Premium DooH-Touchpoints über 2m² Screenfläche an sehr frequenzstarken Orten in Bahnhöfen, Shoppingmalls etc. Dazu kommen weitere 14.000 eigene und 25.000 fremde Screens in Ambient und Retail Umgebung.

Weniger Netzwerk, mehr Highlights

Deutschland hängt im internationalen Vergleich mit Iconic DooH-Touchpoints hinterher. Ströer möchte das ändern und investiert in DooH-Spectaculars wie sie am Piccadilly Circus, Times Square und in Asien heute anzufinden sind. Großes Highlight wird ein neuer 340 m² LED Screen am Hamburger Hauptbahnhof der zum ikonischen Flagship von Ströer in Hamburg werden soll.

Weitere individuelle Installationen sind die wachsende Anzahl an Green Digital Media Installationen, integriert in eine bewachsene Living Wall. Teilweise auch ergänzt um PV-Anlagen zur Erzeugung von grünen Strom vor Ort. Auf Augenhöhe im öffentlichen Raum setzt Ströer auf Motion Cube LED-Würfel – ein skalierbares aber trotzdem individuelles DooH-Konzept.

Erstmals erwähnt Ströer nun öffentlich das sie auch 3D-Billboards für Forced Perspective Content in Deutschland für Werbekunden anbieten werden. Dafür wird zur Zeit die Hardware und Software an ausgewählten Standorten upgegradet. Erste 3D-Kampagnen wurden bereits auf der Stachus LED in München ausgespielt.

