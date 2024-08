Ströer ist dieses Jahr neuer Medienpartner von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Auf dem DooH-Netz des Außenwerbers läuft deshalb während der Olympischen Spiel und später während der Paralympics eine bundesweite Kampagne. Die Motive zeigen Athletinnen und Athleten mit dem Slogan „Jetzt. Für immer“. Sobald ein deutscher Sportler es auf das Gewinnertreppchen schafft, schlagen die Screens Medaillenalarm.

Dank Echtzeit-Aktivierung – oder Perfect Minute Advertising, wie Ströer es nennt – zeigen die Screens unmittelbar nach jedem Medaillensieg ein spezielles Motiv. Damit wiederholt Ströer die Aktion, die der Außenwerber für die Olympischen Spiele in Tokio 2021 startete. Abseits von Bronze, Silber und Gold würdigt Ströer dieses Jahr aber auch andere besondere Leistungen im Format „Oh la la“. Dann gibt es noch weitere Motive, die Passanten täglich an die Highlight-Events des Tages erinnern.

Der Fokus der DooH-Aktion die Städte Berlin, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln und Mannheim. Für die Paralympics kommen München und Leverkusen hinzu. Ströer spielt die Motive auf sämtlichen Screen-Formaten aus: auf Public Video Infoscreen, Public Video Mall, Public Video Station, Public Video Roadside- und Public Video City – in Bahnhöfen, Einkaufszentren, auf der Straße und in Fußgängerzonen.

„Unser Ziel ist es, den deutschen Athlet*innen mit der Kampagne vor den Spielen und den dazugehörigen Aktivierungen während der Spiele – gemeinsam mit unseren Partnern – bundesweit die bestmögliche Sichtbarkeit zu verschaffen. Die Partnerschaft mit Ströer als Außenmedienexperten ist dafür ein sehr wichtiger Baustein“, sagt Claudia Wagner, Geschäftsführerin der Deutschen Sport Marketing.

„Wir freuen uns, mit dieser außergewöhnlichen digitalen Out-of-Home-Kampagne die Athlet:innen von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics von der Heimat aus unterstützen zu können“, sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland GmbH. „Die Kampagne nutzt die Vorteile unserer DOOH-Medien: hohe Zielgruppenreichweite kombiniert mit lokaler Aussteuerung in Echtzeit. Wir schaffen hiermit eine flächendeckende und größtmögliche Aufmerksamkeit für die Leistungen des Team Deutschlands“, sagt Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland.

Die Olympia-Motive sind noch bis zum 8. August auf dem DooH-Netzwerk zu sehen. Vom 21. August bis zum 8. September spielt Ströer dann die Paralympics-Kampagne aus. Den Startschuss der Aktion bereits vor Start der Spiele die Screens am Kölner Hauptbahnhof: Zur Abreise der Hockey-Mannschaften nach Paris zeigten die Werbeträger spezielle Hockey-Motive.

