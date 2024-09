In 85 Filialen ihrer Bürobedarfs-Kette Pfennigpfeiffer führte die MTH Retail Group ein Instore Retail-Media-Netzwerk ein. In Zusammenarbeit mit einem Vermarkter und ihrem Digitalisierungspartner Nexgen Smart Instore, der seit Juli zur P.O.S.-Gruppe gehört, installierte MTH im Eingangsbereich der Läden neue 43-Zoll-Display mit TV-Box. Die neue Digital Signage-Lösung soll einerseits die eigene Kommunikation am Point of Sale (POS) stärken, andererseits einen neuen Werbekanal für Unternehmen aus Ostdeutschland öffnen.

Mit 60 Prozent Vermarktungsanteil sollen die Displays eine attraktive Plattform für lokale, regionale und nationale Werbekampagnen bieten. Laut Nexgen konnte Pfennigpfeiffer bereits erste Kunden für die Werbeslots gewinnen. „Ein vielversprechender Start und eine tolle Zusammenarbeit – das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie“, sagen Klaus Neubert und Kay Linke, die beiden Geschäftsführer der MTH Group. „Wir freuen uns, mit Nexgen einen starken und erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, der uns bereits seit Jahren bei der Digitalisierung des POS begleitet.“

Nexgen implementierte in das Digital Signage-Netzwerk auch seine Remote-Device-Control-App, über der Einzelhändler unter anderem die Laufzeiten der Screens managen kann. Das Projekt gehört laut Nexgen zu einer größeren Strategie der MTH Group , den stationären Einzelhandel durch Digitalisierung fit für die Zukunft zu machen und Kundenerlebnisse vor Ort weiter zu verbessern.