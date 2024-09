Bonial, ein Anbieter im Bereich der digitalen Angebotsplattformen, hat für seine App Kaufda die Branding-Kampagne „Diebisch gute Deals“ gestartet. Sie soll vor allem einkaufsfreudige Menschen erreichen, die bei ihren täglichen Einkäufen effektiver sparen wollen.

Die deutschlandweite Kampagne legt dabei einen besonderen Fokus auf Retail-Media-Screens in physischen Stores – da die App thematisch eng mit dem Einzelhandel verbunden ist. Unter anderem ist die Werbung auf Displays bei Obi, Edeka, Netto Marken-Discount, Rewe, Nahkauf, Budni, Bünting und Netto Scottie zu sehen. Neben dem POS wird die Kampagne verstärkt an Bahnhöfen in München, Hamburg und Berlin ausgespielt. Ergänzt wird die Kampagne mit Anzeigen bei der Bild-Zeitung.

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur La Red entwickelt. Sie soll mit glücklichen Gesichtern zeigen, dass gute Einkaufsdeal eine geradezu schelmische Freude hervorrufen kann.