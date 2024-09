Die Digital Signage Awards 2025 sind nun für Bewerbungen offen: Bis zum 30. September 2024 können Unternehmen ihre herausragenden Projekte in insgesamt 24 Kategorien einreichen. Zusätzlich gibt es Gold-Kategorien für herausragende Einzelpersonen, herausragende Unternehmen und den Gesamt-Grand Prix, so dass jeder Aspekt der Branche abgedeckt ist. Ein vollständige Auflistung der Awards findet sich auf der Award-Website. Neu ist 2025 zum Beispiel die Kategorie „Green Signage“.

Eingereicht werden können Beiträge von Herstellern, Werbe- und Digitalagenturen, Medienspezialisten, Eigentümern und Auftragnehmern von Außenwerbung, Videoproduzenten, Nutzern, Messeveranstaltern und anderen Betreibern von Veranstaltungsorten.

Direkt nach dem ISE Mixer

Sixteen-Nine ist sowohl langjähriger Medienpartner als auch Sponsor des Preises für die den Outstanding Individual – im vergangenen Jahr gewann ihn Florian Rotberg von invidis consulting. ChromeOS ist Hauptsponsor, und die Awards werden von anderen Unternehmen der Digital Signage-Branche, wie SNA Displays und Yodeck, unterstützt.

Am 31. Okotober 2024 wird eine Shortlist bekanntgegeben, die Preisträger werden bei einem Gala-Dinner am 3. Februar 2025 im Esferic Events Center in Barcelona geehrt – direkt nach dem ISE Mixer von Sixteen-Nine, der in derselben Location stattfindet. Plätze für das Gala-Dinner können bereits gebucht werden.