Wer zum legendären Digital Signage Mixer von Dave Haynes am Montag vor der ISE kam, der konnte, wenn er zu den Digital Signage Awards geladen war, gleich dableiben. Die Verleihung fand in derselben Location statt, invidis-Contentpartner Sixteen-Nine ist als Partner ebenfalls an Bord.

Auch das ganze invidis-Team war da, denn einer der Awards war für uns besonders: Florian Rotberg von invidis erhielt den Outstanding Individual Award. Im Gegensatz zu den restlichen Awards gab es hier keine Entries, Dave Haynes persönlich wählte den Gewinner aus und ließ es sich auch nicht nehmen, den Preis persönlich an Florian Rotberg zu verleihen.

Bei den restlichen Preisen dominierten eindrucksvoll Experiences für den Flughafen, die großen Gewinner waren Gentilhomme, Synect und Trison UK mit mehreren Awards.

Hier sind die anderen Kategorien mit den jeweiligen Gewinnern und, falls vorhanden den High Commendations.

Innovative and Impactful Digital Out Of Home Advertising



Winner: SNA Displays for TSX Broadway

Immersive and Experiential Environments



Winner: Gentilhomme – Orlando International Airport – Terminal C

Results-Driving, Customer-Facing Solutions

Winner: Trison UK – Foot Locker

Relevant, Timely Data-Driven Displays And Creative

Winner: Synect – Orlando International Airport – Terminal C

High Commendation: 444 Digital – Sustainability Hub

Omni-Channel Design and Execution

Winner: Live Signage – Live Castagneto: Enhancing Local Experience through Digital Signage

High Commendation: Electrosonic – View Boston

Difference-Making Operational & Everyday Signage



Winner: Art of Context – Common Use Boarding Solution – Logan Airport Terminal E

High Commendation: Electrosonic – View Boston

Superior Technical and Project Design

Winner: Synect – Passenger 360 at OrlandoTerminal C

Temporary/Pop-up Projects

Winner: Electrosonic – Chaos #501 at The Gagosian Gallery

Workplace

Winner: 444 Digital – Republic London

High Commendation: Three10 – BMW Design Center

DooH Advertising Campaigns



Winner: Travel Texas

Retail Marketing and Messaging



Winner: A&H Corporation – Ediya Coffee – Four Seasons Project

Helpful Information

Winner: Delta Airlines – Elevating the Passenger Experience

High Commendation: Gentilhomme – Nashville International Airport – Grand Lobby

Large-format Digital Canvases



Winner: Moment Factory – The Orchard at Hamad International Airport (Qatar)

High Commendation: Gentilhomme– Nashville International Airport – Grand Lobby

Interactive Design

Winner: Gentilhomme – Orlando International Airport – Terminal C

Subscriptions, Curated Content, Templates and Media Integrations

Winner: Valotalive – Neste – Data Transparency and Improving Employee Engagement

Innovation in Management and Control Software

Winner: Synect – MCO Terminal C Visual Ecosystem/Passenger360

Innovation in Display Technology



Winner: LED Studio – V-Poster

High-Impact Application and Use of Emerging Software and Cloud Technologies

Winner: Korbyt – Machine Learning Broadcast

Difference-making Infrastructure

Winner: Peerless-AV – Seamless Kitted Series Universal DV-LED Mounting System

Clever, Intuitive Interactive Technologies

Winner: Trison UK – Foot Locker EU In-Store Digital Experiences

Customer and Partner Support

Winner: Entwined – Yes Optus Bourke Street

Outstanding Company

Winner: Livesignage – Painting the Future with Magenta

Alle Gewinner in einer Liste

Auf der Website des Digital Signage Awards lässt sich die Liste aller Gewinner herunterladen.

