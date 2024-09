Cittadino und Sportdeutschland.TV ermöglichen laut eigener Aussage die erste DooH-Live-Übertragung eines Sportevents in Deutschland: An acht großen deutschen Flughäfen können Zuschauer die US Open 2024 über die Screens von Cittadino in real time verfolgen. Das Tennis-Grand-Slam-Turnier, das am 26. August startete und bis zum 8. September läuft, ist auf mehr als 700 Screens zu sehen.

Dabei wurden die ersten Runden des Turniers täglich von 17 bis 22 Uhr in einer Konferenz der spannendsten Matches durch die Redaktion von Sportdeutschland.TV übertragen. Während diesen Livestreams werden zudem Werbebotschaften des Sponsors Schauinsland-Reisen in einem Splitscreen als Rahmen um das Live-Bild sichtbar. Die Live-Schaltung wird zusätzlich regelmäßig von 20- bis 30-sekündigen Werbeblöcken unterbrochen, die gezielt zum Programm gebucht werden können. Die Final-Runden werden als Einzel-Übertragung gezeigt.

„Mit der erstmaligen Übertragung eines internationalen Sportevents innerhalb eines Werbe-Netzwerkes im öffentlichen Raum setzen wir neue Maßstäbe in der Nutzung von DOOH“, erklärt Christian Helbig, Director Sales bei Cittadino. „Unsere Partnerschaft mit Sportdeutschland.TV und Schauinsland-Reisen zeigt, wie relevante und packende Inhalte die Werbewirkung maximieren können.“

Cittadino gibt an, dass somit während der 14 Tage Übertragungszeit mehr als 20 Millionen Werbemittelkontakte generiert werden.

