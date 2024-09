Displayactive hat den Zuschlag für die Vermarktung der rund 220 Instore-Screens und 240 Schaufensterscreens in und um Rotpunkt- und Toppharm-Apotheken ab dem 1. Januar 2025 erhalten. Beide Apotheken sind Teil des Gesundheitskonzerns T&R Pharma.

Die Screens sind in mehr als 220 Toppharm- und Rotpunkt-Apotheken verteilt und decken sowohl die wichtigen Städte Bern, Basel, Luzern und Zürich als auch touristische Regionen wie Engelberg und das Engadin ab.

Mit Cingerine wachsen

Das Netzwerk der Apotheken läuft auf der Cingerine-Plattform, ebenso wie das Netzwerk von Displayactive.

„Wir freuen uns sehr, dass wir T&R Pharma mit unserem Angebot überzeugen konnten. Durch das Netzwerk von T&R Pharma stärken wir unsere Positionierung auf dem nationalen Markt und bieten unseren Kund:innen die Chance, ihre Botschaften einer noch breiteren Zielgruppe zu präsentieren“, sagt Marc Steiner, Geschäftsleiter von Displayactive.

Das Unternehmen konnte sich in einem ordentlichen Einladungsverfahren durchsetzen. Nach invidis-Informationen lag die Vermarktung der Screns bisher bei Excom Media. Displayactive konnte sich in den vergangenen Jahren die Vermarktung von DooH-Screens in Laveba-Tankstellen-Shops und allen Migros-Einkaufzentren in der Ostschweiz sichern.