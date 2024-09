Der Finanzinvestor Mayfair Equity Partners übernimmt im Rahmen eines Management-Buy-outs die Mehrheit an I-Media. Zusammen mit dem Managementteam von I-Media hat der Investor eine Mehrheitsbeteiligung an dem DooH-Netzwerkbetreiber erworben.

I-Media betreibt landesweit das größte DooH-Roadside Netzwerk an britischen Raststätten. Fast 500 LCD-Displays und 200 großformatige LEDs auf den Parkplätzen der Raststättenbetreibern Moto, Welcome Break, Roadchef und Extra. Mit einer Präsenz an 130 Standorten am Straßenrand erreicht I-Media durchschnittlich 6,3 Millionen Besucher pro Woche und mehr als 31 Millionen Einzelbesucher pro Jahr in einer Umgebung mit hoher Verweildauer.

Finanzinvestoren finanzieren Management Buy-Out

Die datenbasierte Kampagnenausspielung bei I-Media und das schnelle Wachstum interessiert nicht nur Werbekunden sondern auch Investoren. Unter der Leitung des Branchenveteranen Jonathan Lewis konnte I-Media seinen Umsatz in den letzten drei Jahren um das Fünffache gesteigert.

Der Finanzinvestor Mayfair übernahm nun I-Media zusammen mit dem Management um die Einführung neuer DooH-Screens zu beschleunigen, in neue Datenkapazitäten zu investieren und die schnell wachsenden Möglichkeiten der programmatischen OoH-Werbung zu entwickeln.