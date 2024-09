Im Gegensatz zum deutschen Tank&Rast Netzwerk ist I-Media ausschließlich im Außenbereich der Autobahn-Raststätten mit DooH-Touchpoints vertreten. Doch die Standorte in unmittelbarer Nähe zu den Autos ermöglichen eine sehr detaillierte Zielgruppenansprache. I-Media nutzt automatischen Nummernschilderkennung (ANPR), die es ermöglicht Kampagnen in Echtzeit auf Marke, Modell und Alter der Fahrzeuge auszuspielen.

In Ländern wie Großbritannien, Schweden oder den Niederlande haben private Unternehmen Zugang zu öffentlichen Nummerschild-Datenbanken in denen Hersteller, Modell, Erstzulassung oder nächsten TÜV-Termin verzeichnet sind. Die Daten ermöglichen somit DooH-Netzwerke die Ausspielung von dynamischen, kontextbezogenen Kampagnen in Real-Time.

Basierend auf Nummernschilderkennung (ANPR – Automated Number Plate Recognition) und Kassendaten (EPOS) ermöglicht das I-Media Dashboard den Kunden den Zugriff auf die benötigten demografischen Daten über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Automobilmarken wie Peugeot, Skoda, Toyota und Lexus nutzen die Echtzeit-ANPR-Daten von I-Media, um Kampagnen zu starten, die sich nur an eine bestimmte Zielgruppe von Fahrern einer Reihe konkurrierender Automarken richten. Diese Kampagnen waren sehr erfolgreich und erzielten alle mehr als erwartete Ergebnisse. Jenseits der Automobilbranche hat die Fluglinie Virgin Atlantic ANPR-Daten verwendet, um wohlhabende Zielgruppen anzusprechen.

Auch der DooH-Netzwerkbetreiber CS Digital Media verbindet seit vielen Jahren Nummernschilder mit DooH. Auch auf der DSS Europe präsentierte Radjen van Wilsem und sein Team schon Shell Zapfsäulen der Zukunft mit integrierten DooH-Screens und Nummernschild-genauer Ausspielung von DooH-Kampagnen. In einigen Ländern z.B. in Schweden aber auch in den Niederlanden sind die Datenbank für Autokennzeichen und Autotypen frei zugänglich. So kann CSDM passende Kampagnen ausspielen die den nächsten TÜV-Termin bewerben oder ein Fahrzeug eines Wettbewerbers anpreisen.