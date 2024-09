DooH Neuer Mega-Screen am Potsdamer Platz

Berlin bekommt ein neues DooH-Filetstück: Im Center am Potsdamer Platz, dem ehemaligen Sony Center, wird eine 257 Quadratmeter große LED-Wand über Eck entstehen. Die 90-Grad-Winkelbaukonstruktion ermöglicht die Ausspielung von Forced-Perspective-Spots mit 3D-Effekt, wie man sie vom Piccadilly Circus in London kennt. In Deutschland wird der Screen wohl die größte DooH-Fläche dieser Art werden. Die Vermarktung hat sich der Berliner DooH-Anbieter Hygh gesichert.

Die LED-Wall wird sich im zentralen Innenhof des Centers befinden, der für seine gläserne Dachkonstruktion bekannt ist. Rundherum liegen sieben Einzelbauten mit Büros, Wohnungen, Kinos und Gastronomie, einem Filmhaus und der Sony-Europazentrale. Das Center befindet sich im Endstadium einer 200-Millionen-Euro Renovierungsaktion. Inhaber des Gebäudekomplexes ist Oxford Properties; vor zwei Jahren stieg außerdem der norwegische Staatsfond, Norges Bank Investment Management, zu 50 Prozent ein.

Der Screen ist Teil dieser großen Modernisierung. Geplant ist ein LED-Konstrukt bestehend aus insgesamt 5,7 Millionen Pixeln. Er soll im zweiten Quartal 2025 live gehen. Den genauen Termin will Hygh noch bekannt geben. Am Alexanderplatz befindet sich seit April diesen Jahres bereits ein ähnlicher Übereck-Screen, allerdings mit 44 Quadratmetern wesentlich kleiner. Diese Fläche installierte der DooH-Anbieter Metads.