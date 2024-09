Adsquare geht eine Partnerschaft mit All Eyes On Screens (AEOS) ein. Ziel ist die Integration der AEOS-Daten in das Mediaplanungstool von Adsquare, das mehr als 20 Programmatic-Plattformen nutzen. Die Partnerschaft startet in Deutschland und soll auf weitere Länder ausgeweitet werden.

Beide Unternehmen bieten eine Lösung zur datenbasierten Kampagnenplanung: Adsquare erhebt anonymisierte Bewegungsdaten im öffentlichen Raum. Diese stehen in der Audience-Management-Plattform zur Verfügung, sodass Programmatic-Plattformen und Außenwerber sie für Zielgruppentargeting nutzen können. AEOS wiederum erhebt Echtzeit-TV-Daten von einer Million TV-Haushalten. Die Haushalte teilt AEOS im 30 Zielgruppen ein, wie etwa „TV Unicorns“ mit weniger als drei Stunden TV-Nutzung pro Monat bis zu „Frühsehern“, die den Fernseher zwischen 6 und 9 Uhr morgens einschalten. Alle Zielgruppen lassen sich auf Postleitzahlen-Ebene geolokalisieren und damit regional ansteuern.

„Die Partnerschaft der Entwicklung Rechnung, dass klassische Medien, insbesondere TV, sich verstärkt digitalen Entscheidungslogiken und Kampagnen­mechaniken öffnen müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhal­ten“, sagt Ralf Hammerath, CGO bei AEOS. Programmatische Kampagnen würden auf Basis der Echtzeit-TV-Planungsdaten eine Leistungs- und Wirkungsverstärkung erhalten.

Über die Adsquare-Plattform stehen diese Daten jetzt mehr als 20 Programmatic-Partnersystemen in Deutschland zur Verfügung, darunter die SSP Vistar Media und die DSP von Yahoo.