Das Münchner Spiele-Studio K5 Factory veröffentlichte pünktlich zum Start des Oktoberfests das Spiel „Oktoberfest: The Official Game“. Es handelt sich um eine Virtual-Reality-Experience für die Meta Quest VR-Brille, die das Oktoberfest samt Fahrgeschäften detailgetreu nachbildet. Zum Bewerben des Spiels in der Nähe der Theresienwiese nutzte K5 Factory das Doohvolution-Netzwerk, welches digitale Werbeflächen auf den Fensterscheiben von Carsharing-Autos bietet.

Der Werbespot wird durch Projektoren auf der hinteren rechten Seitenscheibe der Fahrzeuge abgespielt, sobald diese geparkt sind. Die Kampagne richtet sich insbesondere an Touristen und Oktoberfestbesucher und läuft an stark frequentierten Orten wie der Theresienwiese, dem Hauptbahnhof, Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz und Viktualienmarkt.

Das Doohvolution-Netzwerk ist ein Gemeinschaftsprojekt von Screenery und MMR Media. Vor einem Jahr führten sie nach einer Testphase den ersten großen Rollout durch und statteten 500 Autos des Carsharing-Anbieters Share Now mit den Projektionssystemen aus.