Das Interactive Advertising Bureau, IAB Europe, entwickelte neue Standards für Instore Retail Media in Europa. Ziel ist es, Mediakäufern einheitliche Messgrößen für den Vergleich von Retail Media-Standorten zu bieten. Diese beziehen sich auf Onsite-, Offsite- und digitale In-Store-Medien sowie E-Commerce- und Omnichannel-Commerce-Kennzahlen.

Die Standards decken primäre Media-Metriken – zum Beispiel Viewability und IVT –, Attributionsmetriken sowie zusätzliche Retail Media Insights wie „New to Brand“ ab. IAB Europe entwickelte sie in Zusammenarbeit 15 Netzwerkbetreibern, darunter Douglas Marketing Solutions, Schwartz Media und Mediamarktsaturn.

Eine Umfrage des IAB Europe im dritten Quartal 2023 hatte gezeigt, dass fehlende Standards ein erhebliches Investitionshemmnis darstellen. Mehr als zwei Drittel der Befragten hatten angegeben, dass es für Instore Retail Media keine Standards gibt. Im Januar 2024 versammelte das IAB deshalb eine Auswahl an Retailern, um die ersten europäischen Digital Retail Media Standards zu entwickeln. In das neue Framework flossen laut IAB bereits bestehende Frameworks ein, wie zum Beispiel das des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) in Deutschland oder das der Alliance Digitale in Frankreich.