Dubai könnte in den nächsten Jahren seine eigene Sphere bekommen: Inmitten eines neuen Mega-Resorts von MGM Resorts, das bereits vom Herrscher des Emirats genehmigt ist, soll ein Abklatsch der Las-Vegas-Kugel entstehen. Bill Hornbuckle, CEO und Präsident von MGM, kündigte auf dem Skift Global Forum, einer Tourismus-Konferenz an, dass die Dubai-Version „ebenso faszinierend wie die Las Vegas Sphere“ sein wird. Mit nur 300 Sitzplätzen kommt sie aber nicht annähernd an die Dimensionen der großen Schwester ran, die für 18.600 Zuschauer gebaut ist.

Teil eines 2-Milliarden-Dollar-Baus

Die Dubai Sphere ist als Herzstück des Resort-Projekts geplant, das MGM seit 2017 verfolgt. Der gesamte Komplex, dessen Kosten auf 2 Milliarden Dollar geschätzt werden, soll aus drei Teilen bestehen, wobei die Sphere den Mittelpunkt bilden soll. Ursprünglich war auch ein Casino angedacht, das aber schlussendlich nicht genehmigt wurde. Die Sphere wird wohl der Entertainment-Ersatz für die in Dubai verbotenen Glücksspielaktivitäten.

Auch wenn die Sphere in Dubai viel kleiner ist, kann man aus den Worten von Bill Hornbuckle interpretieren, dass sie ein ähnliches immersives Erlebnis bieten soll. Was genau das bedeutet, ließ der CEO offen, doch man kann davon ausgehen, dass eine ultra-hochauflösende, gekrümmte LED-Wand im Inneren zum Einsatz kommen wird. Ob die Außenhülle der Kugel ebenfalls mit LEDs bedeckt sein wird, wurde nicht konkretisiert. Die ursprünglichen Pläne zumindest zeigten laut Skift eine Kugel in Höhe von 110 Metern – nur zwei Meter niedriger als das Las-Vegas-Pendant, was angesichts der geringen Sitzkapazität schwer vorstellbar scheint.

Unabhängig von Sphere Entertainment

MGM Resorts plant, die Dubai Sphere zunächst selbst zu betreiben, ist jedoch offen für Partnerschaften in der Zukunft. Das Projekt soll aber unabhängig von Sphere Entertainment, dem Betreiber der Las Vegas Sphere, umgesetzt werden.

Die Idee, weitere Spheres an verschiedenen Orten weltweit zu errichten, ist nicht neu. Bereits im letzten Jahr gab es Gerüchte über mögliche Standorte, und Medienberichten zufolge plant Sphere Entertainment, das Konzept zu lizenzieren. Einer der aussichtsreichsten Kandidaten für einen weiteren Standort ist derzeit Abu Dhabi.