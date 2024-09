In diesen Tagen ist in Schwalbach einiges los. Samsung Electronics Germany zieht in eine ultramoderne neue Zentrale ins wenige Kilometer entfernte Eschborn. Ein Katzensprung entfernt vom europäischen LED-Showroom, der seit Jahren auch Standort für das jährliche Partner-Event ist.

Auch in diesem Jahr lud Samsung zum Partner-Event ein. So viele Partner wollten kommen, dass erstmals in der Geschichte von Samsung eine Warteliste angelegt wurde und nicht alle Interessenten teilnehmen konnten. Das Interesse an Samsungs Digital Signage-Lösungen ist offensichtlich riesig – auch weil mit Samsungs erstem E-Paper (invidis-Bericht) und dem Launch der Softwareplattform VXT zwei wirklich neue Lösungen dem breiten Publikum präsentiert wurden.

Die wirkliche Revolution versteckte sich aber im Event-Namen: aus dem Samsung Display Partner Day wurde der „DisplAI Partner Day“. Samsung setzt bei Consumer-Produkten bereits schon seit letztem Jahr verstärkt auf AI, nun folgen auch die B2B-Produkte. Mit einem starken Keynote-Vortrag von Fabian Westerheide stimmte Samsung die Partner auf die neue AI-Ära ein.

Gamechanger AI – inbesondere auch für Digital Signage

AI ist bereits in vielen Samsung Digital Signage-Lösungen integriert – der Gamechanger fehlte bisher noch. Doch in einem B2B-Markt, wo Displays äußerlich immer mehr vergleichbar werden, findet die Differenzierung unter der Hülle und in der Cloud statt. Samsung hatte bereits auf der ISE erste Einblicke gegeben, wie mittels AI die neue Softwareplattform VXT, die IoT-Plattform Smart Things Pro, das Betriebssystem Tizen und die IT-Securitylösung Knox neue vernetzte intelligente Funktionen ermöglichen.

Samsung integriert unzählige neue AI-basierte Funktionen in seine Displays, LEDs und Plattformen, die mit Millionenaufwand für Consumer-Produkte entwickelt und nun für B2B angepasst wurden. Auch einige B2B AI-Neuentwicklungen finden ihren Weg in Samsungs Digital Signage-Portfolio.

Der koreanische Elektronikkonzern integriert nun AI auf breiter Basis in sein Digital Signage Portfolio. Für Wettbewerber wird es nicht einfach sein, beim AI-Feuerwerk neuer Funktionen mithalten zu können. In Zukunft könnten innere Werte (AI) ähnlich wichtig wie äußere Werte (Bildqualität) werden. Wenn es nach Samsung geht, hat die Zukunft bereits begonnen.