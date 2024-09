Schweiz Die Sieger der Swiss Out of Home Awards

Am 19. September wurden die des Swiss Out of Home Awards verliehen– im Rahmen der des Woohw-Branchenevents in der Stage One Event & Convention Hall Zürich. Insgesamt belohnte die Fachjury 15 Siegerkampagnen mit Awards in Gold, Silber und Bronze. Insgesamt wurden 163 Arbeiten eingereicht, davon 30 von der Jury nominiert.

Das Woohw-Event wurde durch den Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) organisiert und durch APG|SGA, Goldbach Neo und Horizon getragen.

Vielfältiges Gold

Dabei zeigten die Goldgewinner sehr unterschiedliche Einsatzgebiete von Out-of-Home: Von der Personalkampagne für über 50-Jährige (Kategorie Public Service) der VBZ über die Sommerkampagne «Cool down in the Museum» (Kategorie Culture) für das Museum Haus Konstruktiv bis hin zur Abo-Kampagne (Kategorie Commercial Local & Regional) für die Wochenzeitung WOZ. Die Kampagne «Werbung naja, Zins gut.» von Bank Cler erhielt den Hauptpreis «Campaign of the Year» und gewann zugleich Gold in den Kategorien Commercial National und Digital Out of Home.

Keine Gold-Platzierung gab es in der Kategorie Out of Home Innovations. „Im aktuellen Jahrgang wurde in dieser Kategorie leider kein Projekt von der Jury als prämierungswürdig beurteilt“, erklärte Christian Brändle, Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich.

Gold-Awards

Commercial National : Werbung naja, Zins gut. Von Neu Creative Agency für Bank Cler

: Werbung naja, Zins gut. Von Neu Creative Agency für Bank Cler Commercial Local & Regional : Eine Zeitung fürs Leben. Von Freundliche Grüsse für WOZ Die Wochenzeitung

: Eine Zeitung fürs Leben. Von Freundliche Grüsse für WOZ Die Wochenzeitung Public Service : Personalkampagne Ü-50. Von Ruf Lanz für Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)

: Personalkampagne Ü-50. Von Ruf Lanz für Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) Culture : Cool down in the museum. Von Ruf Lanz für Museum Haus Konstruktiv

: Cool down in the museum. Von Ruf Lanz für Museum Haus Konstruktiv Digital Out of Home: Werbung naja, Zins gut. Von Neu Creative Agency für Bank Cler

Silber-Awards

Commercial National : Polit-Kampagne 2023. Von Digitec Galaxus für Galaxus

: Polit-Kampagne 2023. Von Digitec Galaxus für Galaxus Commercial Local & Regional : Switch Sides. Von TBWA Switzerland für McDonald’s Switzerland

: Switch Sides. Von TBWA Switzerland für McDonald’s Switzerland Public Service : Wenn Alkohol zur Medizin wird. von Ruf Lanz für Arud Zentrum für Suchtmedizin

: Wenn Alkohol zur Medizin wird. von Ruf Lanz für Arud Zentrum für Suchtmedizin Culture : Claudia Caviezel: Caleidoscope. Von Giliane Cachin Studio für Museum für Gestaltung Zürich

: Claudia Caviezel: Caleidoscope. Von Giliane Cachin Studio für Museum für Gestaltung Zürich Digital Out of Home: 59. Solothurner Filmtage. Von Raffinerie für Gestaltung für Solothurner Filmtage

Bronze-Awards

Commercial National : M-Budget Januarloch. Von Wirz Group für Migros Supermarkt

: M-Budget Januarloch. Von Wirz Group für Migros Supermarkt Commercial Local & Regional : Art Storage with Parasite Protection. Von Ruf Lanz für Welti-Furrer Fine Art

: Art Storage with Parasite Protection. Von Ruf Lanz für Welti-Furrer Fine Art Public Service : Umsteigen lohnt sich. Von Ruf Lanz für Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)

: Umsteigen lohnt sich. Von Ruf Lanz für Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) Culture : Switzerland. Von Atelier Bundi für Theater Orchester Biel Solothurn

: Switzerland. Von Atelier Bundi für Theater Orchester Biel Solothurn Digital Out of Home: Surréalisme – Printemps-Eté. Von Ramon + Pedro für Plateforme 10

Campaign of the Year

Werbung naja, Zins gut. Von Neu Creative Agency für Bank Cler

Keynote und Panel

Dem Branchenevent ging eine Conference voraus. Der Fachteil startete bereits am Nachmittag mit Keynotes von Gesa Lischka (Gesellschafterin & Geschäftsführerin Kochstrasse – Agentur für Marken ) und Lutz Jäncke (Neuropsychologe und kognitiver Neurowissenschaftler, Universität Zürich). Die anschließende Gesprächsrunde war besetzt mit Antonia Lepore (CMO, Axa Schweiz), Oliver Schönfeld (Managing Director TWmedia, The Whole Media ), Stefan Vogler (Dozent und Studiengangsleiter CAS Marketing Communications, HWZ) und Gesa Lischka.

Durch den gesamten Event führte Tanya König, Journalistin und TV-Host. Sponsoren wie Setaprint , Richnerstutz , Burri Public Elements und Media Focus boten Highlights mit interaktiven Inszenierungen.