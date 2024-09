Auf der Consumer-Tech-Messe IFA präsentieren ab Freitag wieder alle TV-Marktführer ihre neuesten Flaggschiff-Modelle. Interessant zu sehen ist, dass die Hersteller bei ihren Premium-Modellen auf zwei unterschiedliche Technologien setzen, die beide im professionellen Displaysegment noch nicht wirklich angekommen sind: MiniLED und OLED. Während OLED jahrelang die dominierende Technologie war, holte MiniLED immer mehr auf und erreichte erstmals dieses Quartal laut aktueller DSCC-Studie höhere Verkaufszahlen. Gute Voraussetzungen für chinesische Hersteller wie TCL, die MiniLED mit ihren wettbewerbsfähigen Preisen weiter auf den Verbrauchermarkt drängen wollen – so auch auf der kommenden IFA in Berlin.

Der Advanced-TV-Report von DSCC Wie stark MiniLED an Marktanteil gewonnen hat, zeigt der „Advanced TV Shipment and Forecast Report“ des Marktforschungsunternehmens DSCC. Der misst jedes Quartal die Zahl und Art der weltweit verkauften Advanced TVs, zu denen DSCC alle Fernseher mit fortgeschrittener Display-Technologie zählt. Dazu gehören OLED TVs, 8K LCD-TVs und LCDs mit Quantom-Dot-Technologie.

MiniLED-TVs erreichten im zweiten Quartal dieses Jahres erstmals einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent in der „Super Premium“-Kategorie – sowohl was die Stückzahl als auch den Umsatz angeht. Eingeführt wurde die TV-Kategorie 2019 von TCL. Die TVs nutzen LCD-Panels, deren Backlight im Gegensatz zu regulären LCDs aus mehreren kleinen LEDs besteht, die sich in separat steuerbare Dimming-Zonen einteilen lassen. Nach dieser Logik funktionieren auch Samsungs QLED-TVs.

Wenn man QLED zur Kategorie der MiniLEDs zählt, war bislang Samsung der Marktführer – zumindest seit Einführung des ersten QLEDs 2021. Nun konnte TCL erstmals Marktanteile zurückgewinnen und Samsung überholen. Zwar weist DSCC darauf hin, dass diese Entwicklung hauptsächlich auf die gestiegene Nachfrage im chinesischen Heimatmarkt zurückzuführen ist, doch auch Europa hat TCL im Visier: Auf die IFA brachte der chinesische Hersteller bereits vergangenes Jahr mehrere MiniLED-Serien speziell für europäische Märkte, die auf der IFA 2024 erweitert werden sollen.

Auch Wettbewerber Hisense will sich vermehrt im Premium-TV-Segment etablieren, setzt dabei aber neben MiniLED auch auf OLED. Für die Messe in Berlin kündigte Hisense einen neuen Flaggschiff-TV an, der es mit LG’s C4 aufnehmen soll. LG und Samsung – nach wie vor die beiden Marktführer im Advanced-TV-Segment – haben noch nicht bekannt gegeben, ob und welche TV-Neuheiten es auf der IFA geben wird.

Das Premium-TV-Segment zählt ähnlich wie das Pro-Display-Segment noch zu den Bereichen, in dem Hersteller höhere Margen erzielen können. Doch sowohl im hochpreisigen B2C-Segment als auch im für Digital Signage relevanten B2B-Segment gewinnen chinesische Hersteller mit ihrer aggressiven Preisgestaltung immer mehr Marktanteile. Im B2B-Bereich reagieren die Koreaner Samsung und LG aber vermehrt mit vermehrter Konzentration auf ihr Software-Geschäft.

