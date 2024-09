Die Convenience-Kette Pressbyrån ist in Schweden mit 300 Franchise-Filialen gut etabliert. Pressbyrån ist mittlerweile Teil der aus Norwegen stammenden Reitan-Gruppe und wird in Schweden von RCS – Reitan Convenience i Sverige – betrieben.

Mit der Marke Pressbyrån PBX werden aber neue Wege gesucht, um Convenience-Stores nachhaltiger und zukunftssicher aufzustellen – das Unternehmen beschreibt die PBX-Marke als „kleine Schwester, die immer neugierige Fragen stellt“.

Im Zentrum, aber nicht zu viel

So auch in der neuen Pressbyrån-PBX-Filiale im Zentrum von Stockholm, in der Digital Signage ein zentrale Rolle spielt. Als Komplettanbieter verantwortet der Integrator Visual Art vom ersten Design bis zur Software und zur Content-Erstellung die komplette Digital Signage-Strategie.

Dabei stand im Vordergrund, das DS-Konzept optimal auf den Store abzustimmen, ohne ihn zu überfrachten. „Unsere Vorgabe war im Grunde, dass alles, was möglich ist, auf digitalen Displays zu sehen sein sollte. Aber in Absprache mit RCS haben wir die Anzahl der Bildschirme im Vergleich zu den ersten Plänen reduziert, um ein Gleichgewicht zwischen Funktion, Nutzen und Form sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Besucher des Ladens zu finden“, sagt Andreas Ström, Chief Revenue Officer bei Visual Art.

13 Displays installiert

Pressbyrån PBX soll ein lebendiges Konzept sein, das sich im Laufe der Zeit verändert – was auch im Mittelpunkt des Ansatzes von Visual Art für Digital Signage steht. In der ersten Phase wurden 13 Displays im Geschäft installiert, die je nach Standort eine bestimmte Botschaft vermitteln, um das Einkaufserlebnis der Kunden zu vereinfachen und zu verbessern.

„Es ist großartig, daran beteiligt zu sein, die Grenzen des Stores der Zukunft herauszufordern, wo wir wirklich nach innovativen Lösungen suchen, um das Einkaufserlebnis für Kunden und Mitarbeiter zu erleichtern und zu verbessern“, betont Andreas Ström.

Kooperation seit 10 Jahren

„Pressbyrån PBX ist ein Weg, die Zukunft der Bequemlichkeit herauszufordern und zu erforschen. Das X im PBX steht für Innovation und Zukunft, und gemeinsam mit unseren Partnern wie Visual Art wollen wir eine Plattform schaffen, auf der wir neue Lösungen testen und finden“, sagt Lennart Schultz, Marketingmanager bei RCS.

Visual Art und RCS arbeiten seit mehr als 10 Jahren zusammen – nicht nur für Pressbyrån, sondern auch für die Store-Kette 7-Eleven, die ebenfalls Teil der Gruppe ist.