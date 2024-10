Abu Dhabi bekommt die zweite Sphere der Welt: Die UAE-Hauptstadt will die gleiche Eventhalle der Superlative, die voriges Jahr in Las Vegas eröffnete, auf der arabischen Halbinsel bauen. Die Kopie der Riesenkugel soll genauso groß werden wie das Original und auch das Technologiekonzept übernehmen – voraussichtlich samt LED über die komplette Fassade und 16K-Innenscreen. Anders als die Mini-Sphere, die in Dubai entstehen soll, wird das Abu-Dhabi-Pendant ein offizielles Franchise von Sphere Entertainment werden.

Sphere Entertainment, Betreiber und Entwickler der Las Vegas Sphere, wird auch für den Bau verantwortlich sein. Zahlender Auftraggeber ist aber das Tourismus- und Kultur-Department (DCT) Abu Dhabi. Um das Konzept zu übernehmen, zahlt das DCT zusätzlich eine Franchisegebühr an Sphere Entertainment. Das beinhaltet nicht nur die Marke, sondern auch die ProAV-Technologien, die der Betreiber teilweise mitentwickelte beziehungsweise sponserte und schützen ließ.

Die Lizensierung ihrer High-Tech-Halle war von Anfang an der Plan der Sphere-Betreiber. „Die Vision von Sphere war schon immer ein globales Netzwerk von Veranstaltungsorten, und die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu diesem Ziel“, sagt James Dolan, Executive Chairman und CEO von Sphere Entertainment. Immer wieder hatte man im vergangenen Jahr von möglichen neuen Städtepartnern gehört – zeitweilen war auch London als nächster Standort im Gespräch. Abu Dhabi hatte aber als aussichtsreichster Kandidat gegolten.

In welchem Ausmaß man die Technikausstattung der Las-Vegas-Kugel übernehmen wird, ließen die beiden Parteien noch nicht verlauten. Sicher ist aber, dass die Sphere Nummer 2 ebenfalls für 20.000 Besucher gebaut werden soll. Der Bau ist Teil der Tourismusstrategie 2030 des DCT und soll Abu Dhabi zu „einem pulsierenden Zentrum für Kultur und Innovation“ machen, wie Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, erklärt.

Die Zusammenarbeit mit Sphere Entertainment soll nach dem Bau nicht aufhören: Abu Dhabi wird jährliche Gebühren für die Nutzung des Contents zahlen, für dessen Produktion Sphere Entertainment eine eigene Tochtergesellschaft hat. Weitere fortlaufende Vereinbarungen gibt es für Beratungs- und Betriebsdienstleistungen von Sphere Entertainment.

Anzeige