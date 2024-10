invidis misst jedes Quartal den Fortschritt der Digital Signage-Branche. Das tun wir anhand des eigens entwickelten DBCI (Digital Signage Business Climate Index). Aktuell läuft die Umfrage für Q3 2024.

Je mehr Unternehmen sich – anonym – an der Umfrage beteiligen, desto genauer wird unser Marktüberblick sein. Den veröffentlichen wir kostenlose jedes Quartal auf invidis.de und invidis.com. Eine detaillierte Einschätzung der Geschäftslage präsentieren wir auf unseren jeweiligen Digital Signage Summit (DSS)-Konferenzen. Die nächste findet im Rahmen der ISE in Barcelona am 5. Februar 2025 statt.

Hier geht es zu Umfrage!

Anzeige