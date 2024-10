Radio 88.6 nutzt Österreichs neueste DooH-Großfläche: Die Kampagne „Bock auf Rock“ läuft derzeit auf dem 140 Quadratmeter großen Übereck-Screen auf der Fassade eines Fitnesscenters in Brunn am Gebirge. Durch die Platzierung am Brunner Verteilerkreis hofft der Privatradiosender mit der Aktivierung, neue potenzielle Hörer zu erreichen.

Der ikonische Screen bildet den Mittelpunkt einer breiteren Kampagne mit Fokus auf DooH. „Unsere Entscheidung, auf DooH-Lösungen von Goldbach Austria zu setzen, unterstreicht unseren Anspruch, die Marke 88.6 mit innovativen und wirkungsvollen Maßnahmen weiter zu stärken“, sagt Günther Zögernitz, Geschäftsführer von Radiocom, der Vermarktungsgesellschaft von Radio 88.6. „Der Iconic Screen ermöglicht es uns, durch seine herausragende Größe und Position eine maximale Reichweite zu erzielen und unsere Hörer im stark befahrenen Einzugsgebiet Wiens direkt anzusprechen.“

Das Motiv hebt das neue Branding der von Rock 88.6 hervor. „Der unkonventionelle Zugang, ein markiger Spruch und ein knalliger Auftritt auf einer innovativen Werbeform – für uns ist die Kampagne ein Volltreffer“, sagt Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von Radio 88.6.

Der LED-Screen im Brunn am Gebirge ist nach Angaben von Goldbach die drittgrößte DooH-Werbefläche Österreichs. Der Vermarkter hatte ihn diesen September in Betrieb genommen und auf seinem Sommerfest vorgestellt.

Anzeige