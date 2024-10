Heinekingmedia hat ein neues Modell seiner Digitalen Tafel auf den Markt gebracht. Die Lösung ist in drei verschiedenen Display-Größen – 65, 75 und 86 Zoll – verfügbar und ist mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet.

Das neue Modell verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung und wird von einem EDLA-zertifiziertes Android 13 Betriebssystem betrieben. Durch einen integrierten OPS-PC ist die Digitale Tafel auch mit Windows kompatibel und lässt sich auf Wunsch auch auf Windows-11-Basis betreiben.

Ein Helligkeitssensor und ein Energiesparmodus tragen zur Energieeffizienz bei. Das Multitouch-Display lässt sich per Hand oder Stift bedienen. Der Screen ermöglicht es zudem bis zu 50 Schülerinnen und Schülern gleichzeitig, sich per QR-Code auf die Digitale Tafel aufzuschalten und mitzuarbeiten; bis zu neun der verschiedenen Bildschirm-Ansichten kann das Display dabei gleichzeitig anzeigen.

Ein Arbeits- und Festplattenspeicher von 8G RAM/128 G ROM schafft auch langfristig Platz für viele, große Dateien; die vorinstallierte Software ist sowohl mit älteren Modellen als auch systemübergreifend mit Displays anderer Hersteller kompatibel. Neben vielfältigen Anschlüssen ist die Tafel zudem mit zwei Lautsprechern ausgerüstet.

Creator-Software mit KI-Unterstützung

Ein Highlight bildet die vorinstallierte Creator-Software, die gemeinsam mit Schulbuchverlagen entwickelt wurde und in der kostenfreien Version neben einem digitalen Whiteboard auch die Möglichkeit bietet, Bildausschnitte, Texte und PDFs in das Tafelbild einzufügen und zu bearbeiten.

In der erweiterten Version lasen sich konventionelle Lehrmaterialien mit wenigen Klicks per Smartphone oder Tablet hochladen und dank KI-Unterstützung in interaktive Übungen verwandeln. Statische Arbeitsblätter werden mithilfe von Eingabefeldern und Checkboxen zu interaktiven Lückentexten oder Multiple-Choice-Aufgaben. Diese können die Schülerinnen und Schüler einzeln oder in Gruppen direkt über ihre Tablets oder an der digitalen Tafel bearbeiten. Die KI unterstützt dabei nicht nur bei der Erstellung der Inhalte, sondern auch bei der nachfolgenden Korrektur von Aufgaben und Tests. Alle Unterrichtsstunden sind zudem als Vorlagen abspeicherbar.

DSGVO-konform

Alle Daten werden in Deutschland gehostet, was die Creator-Software DSGVO-konform macht. Die Software ist außerdem herstellerunabhängig mit jedem Endgerät oder Betriebssystem nutzbar.

Die Digitale Tafel wird in Deutschland direkt von Heinekingmedia sowie über den Fachhandel vertrieben.

