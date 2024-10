PPDS wird auf der Equip Hotel 2024 vom 3. bis 7. November in Paris seine neuesten Display-Lösungen für das Gastgewerbe vorstellen. Groß angekündigt hat das Unternehmen im Vorhinein auch eine neuen globalen Streaming-Partnerschaft für Philips Mediasuite TVs, die es auf der Messe vorstellen will.

An der Equip Hotel 2024 nehmen 2.200 Aussteller. Erwartet werden dieses Jahr mehr als 95.000 Besucher. PPDS nutzt diese Gelegenheit, sein gesamtes Hardware- und Software-Portfolio zu zeigen. Neben den Philips Mediasuite TVs, mit denen PPDS in Europa Marktführer für Hotelzimmer-TVs ist, werden auch Digital Signage-Lösungen zu sehen sein: Professionelle Displays in 10 bis 98 Zoll, E-Paper-Displays von 13 bis 32 Zoll, DV-LED und interaktive Displays von 10 bis 86 Zoll.

Zu den vorgestellten Produkten gehören:

Das Philips Tableaux E-Paper-Display in 13 bis 32 Zoll, das statische Inhalte ohne Stromverbrauch anzeigt. Es eignet sich beispielsweise für Hotelinformationen, Wegweiser und Menüs.

Die Mediasuite-Linie mit Google Cast und Netflix-Integration, die Gästen Zugang zu einer Menge Streaming-Apps bietet. Die neue Streaming-Partnerschaft soll zusätzliche Live- und On-Demand-Inhalte, wie Apple TV+, DAZN, Disney+ und Prime, in den Gästezimmern verfügbar machen.

Der Philips Cast Server, der es Gästen ermöglichen soll, Inhalte sicher von ihren Geräten auf Hotel-TVs zu übertragen.

Die Philips Professional Soundbar für verbessertes Audioerlebnis in Kombination mit den Philips MediaSuite TVs, die auch über Bluetooth genutzt werden kann.

PPDS wird auf der Equip Hotel 2024 am Stand H7-3.D040 zu finden sein.

Anzeige