Auf der internationalen Tech-Messe Gitex Global, die vom 14. bis 18. Okotober 2024 stattfindet, wird Navori Labs seinen neuen Mediaplayer Stix 3800 sowie sein CMS-Ökosystem den Besuchern vorstellen.

Den Stix 3800 führte Navori das erste Mal auf der Infocomm in Las Vegas vor. Er wurde speziell für AI-Anwendungen entwickelt. So kann er umfassende Daten generieren und analysieren, wie etwa Besucherzahlen oder Verweildauer. Die Inhalte soll er dann in Echtzeit and das Verhalten des Publikums anpassen. Hierfür ist er auch mit einer integrierten Mikrokamera mit einem Erfassungswinkel von 170 Grad und einem Erfassungsbereich von bis zu 8 Metern ausgestattet.

Stix und CMS im Ökosystem

Auf der Messe will Navori vor allem das Zusammenspiel zwischen dem Stix 3800 und dem Navori-CMS demonstrieren, um personalisierte Inhalte, Echtzeit-Updates und eine zentrale Steuerung unter einen Hut zu bringen.

„Der Stix 3800 bietet Unternehmen eine leistungsstarke und dennoch flexible Plattform, um ihr Publikum anzusprechen und die Bereitstellung von Inhalten zu optimieren“, sagt Jerome Moeri, CEO von Navori Labs. „Die Gitex ist ein idealer Ort, um zu demonstrieren, wie unsere Lösungen eine bessere Kundenbindung fördern und messbare Ergebnisse für Unternehmen jeder Größe liefern.“

Navori stellt auf der Gitex 2024 auf dem Stand H3-45 im Dubai World Trade Centre aus.

