Die Verkaufszahlen von professionellen Service-Robotern sind weltweit um 30 Prozent auf über 205.000 Einheiten gestiegen. Das geht aus dem Jahresreport „World Robotics – Service Robots“ der International Federation of Robotics (IFR) hervor, der Stichprobendaten von 298 Unternehmen gesammelt hat, die allerdings nicht auf die gesamte Branche hochgerechnet werden.

Transport und Logistik vorne

Gut jeder zweite professionelle Service-Roboter im Bericht wurde 2023 für den Einsatz in Transport und Logistik verkauft. Mit fast 113.000 Einheiten stieg der Absatz im Vergleich zum Vorjahr bei den befragten Unternehmen um 35 Prozent. Hier spielt der Mangel an geeigneten Arbeitskräften eine große Rolle. Eine der zeitaufwendigsten Aufgaben für Lkw-Fahrer ist beispielsweise das Be- und Entladen, für das Service-Roboter spezielle Automationsanwendungen bieten. Die Akzeptanz solcher Lösungen hängt dabei laut der IFR entscheidend davon ab, dass auch nichttechnisches Personal in der Lage ist, die Roboteranwendung zu bedienen.

Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften fördert auch den Absatz von Service-Robotik in Außenbereichen ohne Publikumsverkehr. Die Robotertypen in dieser Klasse reichen von automatisierten konventionellen Fahrzeugen wie Gabelstaplern oder Traktoren bis hin zu kundenspezifischen Lösungen, oft mit wetterfesten Umhausungen für die zu transportierenden Güter.

Hospitality-Roboter wachsen dynamisch

Der Öffentlichkeit am bekanntesten dürften die Service-Roboter sein, wie sie mittlerweile in Restaurants und Hotels eingesetzt und zum Beispiel von LG angeboten werden. Hier wurden 31 Prozent mehr als im Vorjahr verkauft, insgesamt 54.000. Insbesondere Anwendungen wie die Zubereitung von Speisen und Getränken sowie Leit- und Informationsstellen im öffentlichen Raum profitieren von dieser Dynamik.

Zudem spielt die Robotik mit mehr als 20.000 verkauften Einheiten – + 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft.

Die Nachfrage nach professionellen Reinigungsrobotern stieg um 4 Prozent auf knapp 12.000 verkaufte Einheiten. Hauptanwendung in dieser Gruppe ist die Bodenreinigung, die etwa 70 Prozent des Marktes in dieser Anwendungsgruppe ausmacht.

Medizinroboter führt das Jahrbuch World Robotics 2024 als dritte Kategorie neben Service-Robotern und Industrie-Robotern und folgt damit den Vorgaben der ISO-Norm: Der Absatz von Medizinrobotern stieg im Jahr 2023 um 36 Prozent auf rund 6.100 Einheiten. Der Verkauf von Rehabilitations- und nicht-invasiven Therapierobotern stieg um 128 Prozent. Die Nachfrage nach Operationsrobotern wuchs im Jahr 2023 um 4 Prozent und der Absatz von Robotern für die Diagnostik um 25 Prozent.

Auch im Lieferbereich wird immer mehr mit Robotern experimentiert, wie Tests von beispielsweise Rewe oder Rollouts in den USA zeigen.

