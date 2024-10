JCDecaux UK hat am Flughafen Edinburgh einen neuen DooH-Screen für High-End-Werbemöglichkeiten installiert. Die sogenannte Couture Immersion Zone ist ein gebogenes, hochaufgelöstes LED-Display mit 1,5 Millimetern Pixelpitch.

Die neue LED-Wall ermöglicht es Werbetreibenden, mit abfliegenden Passagieren an Schottlands verkehrsreichstem Flughafen in Kontakt zu treten. Sie befindet sich direkt am Ende der Sicherheitskontrolle, bevor die Passagiere die World-Duty-Free-Fläche betreten.

Der Flughafen Edinburgh bedient jährlich 14,4 Millionen Passagiere, die 152 Ziele weltweit anfliegen. Er wird von mehr als 35 Fluggesellschaften3 angeflogen und empfängt das ganze Jahr über sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisende.

Erst kürzlich hatte JC Decaux den Vertrag mit dem Flughafen verlängert, mit der Absicht zusätzliche DooH-Flächen zu schaffen. Auch die programmatische Anbindung wurde kürzlich durch JC Decaux realisiert. Zudem plant der Airport, die Einzelhandelsfläche um 30 Prozent zu vergrößern und neue Premiummarken in das Einzelhandelsangebot einzuführen.

Anzeige